澎湖追風音樂燈光節 獲倫敦設計獎鉑金獎
交通部觀光署澎湖國家風景區管理處今年推出的「2024澎湖追風音樂燈光節」，榮獲倫敦設計獎（LONDON DESIGN AWARD）概念設計展覽及活動類「鉑金獎」，讓澎湖躍上國際舞台。
澎管處長洪志光表示，「2024澎湖追風音樂燈光節」8月底至11月初在馬公觀音亭園區以「光島盛典」為主題，圍繞四大元素追風、音樂、海島、四季進行創作，精心製作大量融合澎湖人文、四季自然景觀及特色美食的燈飾，將傳統花燈元素與現代燈光技術結合，打造出令人驚艷的藝術展演，讓遊客沉浸在光影交織的夢幻場景中。
澎管處表示，以澎湖追風音樂燈光節參加倫敦設計獎，從眾多參賽國家中脫穎而出，榮獲概念設計展覽及活動類「鉑金獎」最高殊榮，讓澎湖躍上國際舞台，「2025年澎湖追風音樂燈光節」，值得各界的期待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言