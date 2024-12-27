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澎湖追風音樂燈光節 獲倫敦設計獎鉑金獎

中央社／ 澎湖縣27日電

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處今年推出的「2024澎湖追風音樂燈光節」，榮獲倫敦設計獎（LONDON DESIGN AWARD）概念設計展覽及活動類「鉑金獎」，讓澎湖躍上國際舞台。

澎管處長洪志光表示，「2024澎湖追風音樂燈光節」8月底至11月初在馬公觀音亭園區以「光島盛典」為主題，圍繞四大元素追風、音樂、海島、四季進行創作，精心製作大量融合澎湖人文、四季自然景觀及特色美食的燈飾，將傳統花燈元素與現代燈光技術結合，打造出令人驚艷的藝術展演，讓遊客沉浸在光影交織的夢幻場景中。

澎管處表示，以澎湖追風音樂燈光節參加倫敦設計獎，從眾多參賽國家中脫穎而出，榮獲概念設計展覽及活動類「鉑金獎」最高殊榮，讓澎湖躍上國際舞台，「2025年澎湖追風音樂燈光節」，值得各界的期待。

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