快訊

柯文哲傍晚神情凝重回新竹探望爸爸 柯媽病房內等候團圓

突感無力！陳菊腎臟長腫瘤、左側腦血管阻塞 高醫說明病況

沒學生報考？碩博班整體註冊回溫 台大揭2博班註冊率掛零原因

澎湖海巡隊連江艦執勤建功 獲地方肯定

中央社／ 澎湖縣27日電

月初派駐澎湖的海巡連江艦在七美西南海域執行任務期間，不畏東北季風及惡劣海象，以水砲及鳴笛廣播方式成功驅離數艘越界中國漁船，讓漁民安心作業，辛勤執法深獲地方肯定。

澎湖縣議員許月里今天在議會質詢表揚澎湖海巡隊連江艦，她表示，漁民朋友紛紛反映，感謝連江艦勇於任事，保障海域安全。呼籲地方政府對連江艦卓越表現給予更多支持與表揚，肯定海巡人員付出與努力。

海巡署金馬澎分署表示，千噸級的連江艦自12月5日首航執勤以來，已在短短20日內完成多項重要任務，包括以水砲、鳴笛，以及廣播驅離越界作業的中國籍漁船34艘次，監控中國海警船、公務船等6艘次，以及「淨泊」專案中勸離違規滯留外籍貨輪3艘次，展現高度執法效率與決心。

澎湖海巡隊表示，感謝議員與民眾肯定與支持，將持續堅守崗位，維護海域漁業資源，海巡責無旁貸，以行動兌現維護國家主權與海域秩序承諾，為國人創造更安心海洋環境。

也呼籲漁民如在海上作業時遇到突發狀況或發現越界中國漁船，立即撥打海巡署118專線，海巡將迅速派艇協助處理，守護海上作業安全。

海巡署 漁民 澎湖縣

延伸閱讀

夜點費額度提升 海巡署安檢所軍職人員受惠

男子走阿塱壹古道摔倒腳底骨折 海巡人員背負送醫

海巡署長為TPBL賽事開球 穿海巡服務專線背號球衣宣導反毒

馬祖與馬尾體育交流 連江縣長：都是兄弟之邦

相關新聞

金門嚨口堡保存推動 縣長陳福海率團會勘允諾全面規劃

縣議員董森堡近日在議會總質詢提及嚨口堡的歷史意義，要求縣府啟動文化資產保存評估，金門縣長陳福海今日偕同文化局、地政局及金...

金門家扶募集年菜還缺20萬 盼各界慨捐助弱勢家庭圍爐

每逢農曆春節前夕，金門家扶中心都會發起「募集年菜」活動，為扶助的弱勢兒童及家庭籌措除夕團圓餐，讓他們也能在佳節中感受到溫...

影／高雄產業園區說明會登場 大林蒲居民訴求先遷村再開發

高雄小港區大林蒲長年受空氣汙染，已不適合人居，8年前啟動遷村計畫，遷走後的土地約300公頃，將由經濟部規畫開發新材料循環...

防跨年「原子筆之亂」踩踏意外重演！高雄演練危安處理

高雄市去年在夢時代跨年晚會上，發生有男子拿出「原子筆」被誤認是刀械，頓時造成民眾恐慌、奔跑四散，踩踏事件釀10多人受傷，...

第34屆全國十大神農及模範農民選拔 屏東縣3農民獲獎

第34屆全國十大神農及模範農民選拔，屏東縣共有3名農民獲獎，其中李榮春因致力於復育台灣原生種「平埔黑豬」，獲得全國十大神...

金門農工辦第2屆POSE盃健美賽 「女神」現身現場超嗨

金門農工學校在25日舉辦「金農第二屆POSE盃」健美比賽，吸引金門農工與金門高中學生熱情參與，讓學生透過舞台展現訓練成果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。