澎湖海巡隊連江艦執勤建功 獲地方肯定

月初派駐澎湖的海巡連江艦在七美西南海域執行任務期間，不畏東北季風及惡劣海象，以水砲及鳴笛廣播方式成功驅離數艘越界中國漁船，讓漁民安心作業，辛勤執法深獲地方肯定。

澎湖縣議員許月里今天在議會質詢表揚澎湖海巡隊連江艦，她表示，漁民朋友紛紛反映，感謝連江艦勇於任事，保障海域安全。呼籲地方政府對連江艦卓越表現給予更多支持與表揚，肯定海巡人員付出與努力。

海巡署金馬澎分署表示，千噸級的連江艦自12月5日首航執勤以來，已在短短20日內完成多項重要任務，包括以水砲、鳴笛，以及廣播驅離越界作業的中國籍漁船34艘次，監控中國海警船、公務船等6艘次，以及「淨泊」專案中勸離違規滯留外籍貨輪3艘次，展現高度執法效率與決心。

澎湖海巡隊表示，感謝議員與民眾肯定與支持，將持續堅守崗位，維護海域漁業資源，海巡責無旁貸，以行動兌現維護國家主權與海域秩序承諾，為國人創造更安心海洋環境。

也呼籲漁民如在海上作業時遇到突發狀況或發現越界中國漁船，立即撥打海巡署118專線，海巡將迅速派艇協助處理，守護海上作業安全。