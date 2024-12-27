金門嚨口堡保存推動 縣長陳福海率團會勘允諾全面規劃
縣議員董森堡近日在議會總質詢提及嚨口堡的歷史意義，要求縣府啟動文化資產保存評估，金門縣長陳福海今日偕同文化局、地政局及金寧鄉公所等單位，聯同縣議員董森堡及金門國家公園管理處前往嚨口堡會勘，要求相關單位提出整體保存與後續活化規劃，同時也要求軍備局停止碉堡拆除計劃。
嚨口堡位於金寧鄉嚨口村，是1949年古寧頭戰役共軍登陸海岸的前線防禦據點，該堡體全面地下化，與周邊戰車壕溝、防禦坑道共同構成完整的防禦體系，當年成功阻擊共軍登陸，為戰役奠定勝利基礎，由於嚨口堡未被登錄為文化資產，導致其保存現況堪憂。
此事，經董森堡在議會總質詢中提出關切，陳福海也允諾要率團會勘，陳福海在今天會勘時表示，古寧頭戰役是金門的重要歷史記憶，嚨口堡作為核心據點具有高度保存價值，他指示地政局於1週內邀集堡體範圍內私有地地主協商，盡量避免土地大幅使用或出租，並提出公私有地交換方案，確保營區完整保存。此外，文化局研究嚨口至古寧頭沿岸所有遺址及場館的活化現況，制定整體經費需求與更全面的保存計畫。
陳福海強調，嚨口堡的保存不能單獨處理，而應與北海岸其他相關設施聯結，例如北山播音牆、古寧頭戰史館，以及部分已活化的軍事營區，形成一條完整的文化景觀帶；他同時要求針對堡體進行簡易修護，防止泥沙與雨水進一步破壞堡體結構，短期內確保遺址安全。
董森堡在會勘中指出，嚨口堡的保存不僅應從文化資產角度出發，還應考量其防禦功能與環境價值，他認為，堡體與周邊海岸線具防風定沙作用，結合北海岸蚵田、戰車壕溝等戰地遺跡，可以達到海岸保護與文化保存的雙重目的。
董森堡也提議，未來可整合海岸線上的重要遺跡與場館，打造一條以古寧頭戰役為核心的文化觀光路線，涵蓋文史解說、戰地體驗與自然生態探索。他認為，此舉不僅能彰顯金門的戰地歷史價值，還可帶動地方經濟，為金門的觀光休閒產業注入新動力。
金門縣政府表示，後續將積極爭取中央文化部與國家公園的經費支持，推動嚨口堡及周邊遺址的文化資產登錄申請，並設計完整的活化計畫；短期內將進行堡體修護與周邊環境改善，計畫將明年植樹節活動移至嚨口堡，藉此提升當地居民與遊客對歷史遺址的認識。
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