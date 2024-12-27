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金門家扶募集年菜還缺20萬 盼各界慨捐助弱勢家庭圍爐

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門家扶中心主任洪依帆表示，目前把愛送上餐桌-募集年菜計畫仍有缺口20萬元，但截至目前，仍有20萬元的募款缺口，家扶中心期盼更多人能加入。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶中心主任洪依帆表示，目前把愛送上餐桌-募集年菜計畫仍有缺口20萬元，但截至目前，仍有20萬元的募款缺口，家扶中心期盼更多人能加入。記者蔡家蓁／攝影

每逢農曆春節前夕，金門家扶中心都會發起「募集年菜」活動，為扶助的弱勢兒童及家庭籌措除夕團圓餐，讓他們也能在佳節中感受到溫暖與喜悅，今年，家扶中心計畫募集200份年菜，每份2000元，截至目前，仍有20萬元的募款缺口，家扶中心期盼更多人能加入，讓扶助家庭在除夕夜吃上一頓豐盛的年夜飯，迎接一個充滿希望的新年。

金門家扶中心指出，扶助的家庭面臨各種困境，包括單親、隔代教養，或因重病、失能等原因導致的經濟弱勢，這些家庭在生活及教育方面經常面臨挑戰，特別是在農曆新年這樣的傳統節日中，更容易感受到困窘與壓力。年菜募集活動的宗旨，就是要將社會的溫暖送到他們的餐桌上，讓孩子和家人能共享節日的幸福時光。

家扶的扶助兒童小傑表示，自從接受家扶幫助後，每年都能收到社會大眾捐贈的愛心年菜，他回憶起除夕夜與家人圍坐桌邊，品嘗雞肉、魚肉等美味佳餚的場景，滿懷感激，今年，家扶中心更特別邀請扶助兒童親手繪製幸福圍爐的畫作，用稚嫩的筆觸表達對愛心人士的感謝，這些畫作也展現了他們對團圓的期待與想像。

金門家扶中心主任洪依帆表示，今年的年菜募集活動已獲得多位熱心人士的支持，在家扶冬暖園遊會中，洪成發議員率先捐贈12萬元指定購買年菜，陸續也有單位或個人共同響應年菜募集，目前把愛送上餐桌-募集年菜計畫仍有缺口20萬元，但截至目前，仍有20萬元的募款缺口，家扶中心期盼更多人能加入，讓200份年菜如期送到扶助家庭的手上。

洪依帆表示，每份年菜不僅是孩子和家庭的美味佳肴，更是一份來自社會的愛與支持，透過這份年菜，讓孩子們能感受到新年的喜悅，家庭也能圍爐分享節日的幸福時光，這對他們而言是最珍貴的禮物。

金門家扶中心呼籲社會各界共同參與，無論是全額贊助一份2000元年菜，或是小額捐款，都能幫助更多家庭過好年。捐款及相關資訊可洽家扶中心專線：082-326139，蔡小姐；讓我們攜手行動，把愛送上餐桌。

今年家扶中心邀請扶助兒童親手繪製幸福圍爐的畫作，用稚嫩的筆觸表達對愛心人士的感謝，這些畫作也展現了他們對團圓的期待與想像。圖／金門家扶中心提供
今年家扶中心邀請扶助兒童親手繪製幸福圍爐的畫作，用稚嫩的筆觸表達對愛心人士的感謝，這些畫作也展現了他們對團圓的期待與想像。圖／金門家扶中心提供

家扶中心 年菜 除夕夜

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