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影／高雄產業園區說明會登場 大林蒲居民訴求先遷村再開發

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄小港區大林蒲居民今訴求遷村計畫應與新材料循環園區開發案脫鉤。記者郭韋綺／攝影
高雄小港區大林蒲居民今訴求遷村計畫應與新材料循環園區開發案脫鉤。記者郭韋綺／攝影

高雄小港區大林蒲長年受空氣汙染，已不適合人居，8年前啟動遷村計畫，遷走後的土地約300公頃，將由經濟部規畫開發新材料循環產業園區，今晚將在大林蒲召開環評說明會。不過大林蒲居民今早訴求遷村與開發應脫鉤，「先遷村、再開發」。

世居在大林蒲地區、台灣要健康婆婆爸爸媽媽團協會理事長洪秀菊指出，小港區大林蒲、邦坑、鳳鼻頭3里在重工業煙囪包圍下，長年被空汙侵害，當地居民健康遭受嚴重威脅，血液中普遍都有重金屬成分，為了下一代，高達94%居民都選擇同意遷村。

沒想到經濟部卻將大林蒲遷村與新材料循環產業園區綁一起，聲稱環評通過後才會啟動遷村，環評曠日廢時，要居民等到何時才能呼吸一口新鮮空氣，痛批政府根本是「詐騙集團」，要求專案辦理大林蒲遷村。

洪秀菊說，大林蒲遷村經費已超過1000億元，高雄市長陳其邁承諾少坪數能增購土地，多筆持分能歸戶，這兩項不能跳票，公共設施保留地也要一坪換一坪，目前安置土地不足，經濟部須盡速再備足遷村安置土地，並籲高市府不應背棄公保地。

金煙囪文化協進會發言人陳玉西表示，2019年政府核定在大林蒲地區開發新材料循環園區，居民已嚴正表達，不該將遷村與開發掛勾，這是兩碼子事，市長陳其邁陪經濟部來開了4次說明會，居民心聲已充分表達這麼清楚了，市長難道沒聽見？她並諷刺說，近來立法院財劃法紛擾，陳市長不也痛罵藍白都不聽地方民意，難道大林浦的民意不是民意？

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英說，政府一再承諾，大林浦遷村前不會再有開發案，未料本月11日火速通過七接（洲際液化天然氣接收站）環評，距離大林蒲僅2.8公里，他強烈要求遷村前，七接不能動工，以免加重大林蒲汙染。

議員陳麗娜說，新材料循環園區環評持續推進中，據了解，可能規畫成電子科技業廢料循環處理場，屬高汙染產業，環評門檻很高，恐怕要走很長的路，將大林蒲遷村經費掛在新材料園區整體開發案計畫裡，令她不禁質疑經濟部與高市府挾持大林蒲居民迫切遷村渴望，企圖讓環評案輕騎過關。

高雄小港區大林蒲居民今訴求遷村計畫應與新材料循環園區開發案脫鉤。記者郭韋綺／攝影
高雄小港區大林蒲居民今訴求遷村計畫應與新材料循環園區開發案脫鉤。記者郭韋綺／攝影

大林蒲遷村 材料 環評

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