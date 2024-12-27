影／高雄產業園區說明會登場 大林蒲居民訴求先遷村再開發

高雄小港區大林蒲長年受空氣汙染，已不適合人居，8年前啟動遷村計畫，遷走後的土地約300公頃，將由經濟部規畫開發新材料循環產業園區，今晚將在大林蒲召開環評說明會。不過大林蒲居民今早訴求遷村與開發應脫鉤，「先遷村、再開發」。

世居在大林蒲地區、台灣要健康婆婆爸爸媽媽團協會理事長洪秀菊指出，小港區大林蒲、邦坑、鳳鼻頭3里在重工業煙囪包圍下，長年被空汙侵害，當地居民健康遭受嚴重威脅，血液中普遍都有重金屬成分，為了下一代，高達94%居民都選擇同意遷村。

沒想到經濟部卻將大林蒲遷村與新材料循環產業園區綁一起，聲稱環評通過後才會啟動遷村，環評曠日廢時，要居民等到何時才能呼吸一口新鮮空氣，痛批政府根本是「詐騙集團」，要求專案辦理大林蒲遷村。

洪秀菊說，大林蒲遷村經費已超過1000億元，高雄市長陳其邁承諾少坪數能增購土地，多筆持分能歸戶，這兩項不能跳票，公共設施保留地也要一坪換一坪，目前安置土地不足，經濟部須盡速再備足遷村安置土地，並籲高市府不應背棄公保地。

金煙囪文化協進會發言人陳玉西表示，2019年政府核定在大林蒲地區開發新材料循環園區，居民已嚴正表達，不該將遷村與開發掛勾，這是兩碼子事，市長陳其邁陪經濟部來開了4次說明會，居民心聲已充分表達這麼清楚了，市長難道沒聽見？她並諷刺說，近來立法院財劃法紛擾，陳市長不也痛罵藍白都不聽地方民意，難道大林浦的民意不是民意？

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英說，政府一再承諾，大林浦遷村前不會再有開發案，未料本月11日火速通過七接（洲際液化天然氣接收站）環評，距離大林蒲僅2.8公里，他強烈要求遷村前，七接不能動工，以免加重大林蒲汙染。