防跨年「原子筆之亂」踩踏意外重演！高雄演練危安處理
高雄市去年在夢時代跨年晚會上，發生有男子拿出「原子筆」被誤認是刀械，頓時造成民眾恐慌、奔跑四散，踩踏事件釀10多人受傷，今年高雄跨年晚會仍在相同場地舉辦，市長陳其邁特別指示「維安及交通疏運是重中之重」，市府今晚將演練若民眾因推擠發生不適，或是緊急事件時，跨局處如何處理，慎防相同事件再次發生。
高雄跨年晚會除了邀請K-POP傳奇女團2NE1成員SANDARA PARK登台，台灣藝人卡司也有徐佳瑩、盧廣仲、告五人、滅火器等，還有台灣棒球英雄 - 張政禹、陳柏清都將在高雄一起跨年，預估下午4點半過後往，夢時代的活動會場人潮會逐漸增加，高雄捷運與輕軌將加密班距載客，疏運大量活動人潮
高雄市去年跨年晚會同樣在夢時代時代大道上舉行，晚上8時59分許，樂團「大象體操」女主唱在台上演唱時，突然用英文爆粗口，並高喊「有人拿刀」，整個人往後退，群眾隨即出現騷動，不少人往兩邊跑，形成推擠，尖叫聲四起，有人跌倒受傷，有人受到驚嚇、換氣不足，踩踏事件導致救護站瞬間湧入10餘人。
警方事後追查，當時是一名頭戴白帽、穿迷彩服的男子，在台下和另名阿伯起口角，雙方疑似因推擠發生衝突，男子突掏出利器，引起台下群眾恐慌，不少人跌倒受傷或受驚嚇，警方查證目擊者，確認男子所持是「原子筆」，恐慌變成烏龍一場，但由於有群眾因踩踏受傷，警方報請檢察官指揮後，檢方仍以「恐嚇危安」罪偵辦。
由於今年難得有韓星來到高雄，勢必引起大量追星族到現場，市長陳其邁特別指示「維安及交通疏運是重中之重」；高市府也為預防去年跨年的「原子筆之亂」重演，今晚將進行實境演練，特別針對若有民眾因擁擠人潮或推擠造成昏倒等身體不適，或是發生其他其他緊急事件，市府跨局處能立即到場處置，同時將演練疏散動線。
警消人員說，大型活動人潮多，不明事件造成恐慌及零星推擠，引發踩踏，國外曾發生不少嚴重傷亡事件；若遇緊急狀況，民眾應保持冷靜，配合工作人員及員警引導疏散，切勿驚慌推擠。
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