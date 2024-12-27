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第34屆全國十大神農及模範農民選拔 屏東縣3農民獲獎

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
縣長周春米贈匾表揚模範農民許德全。圖／屏縣府提供
縣長周春米贈匾表揚模範農民許德全。圖／屏縣府提供

第34屆全國十大神農及模範農民選拔，屏東縣共有3名農民獲獎，其中李榮春因致力於復育台灣原生種「平埔黑豬」，獲得全國十大神農；洪兆濡及許德全榮獲全國模範農民，展現屏東農業的堅強實力。縣長周春米也致贈匾額，恭賀3名農民獲獎。

李榮春長期致力於復育獨特的台灣原生種「平埔黑豬」，開拓國際種原市場，創立國際化品牌「Odiva」；並藉由現代化管理及智慧科技，打造五星級優質畜牧場環境及動物福利，研發廢水處理專利技術及糞渣沼氣再利用，堪稱台灣畜牧業楷模。

洪兆濡曾榮獲全國香蕉及火龍果優質果品評鑑冠軍，持續精進栽培管理技術，並導入智慧農業科技及強化抗病蟲害技術，與香蕉研究所合作建立香蕉生產鏈碳足跡盤查，也擔任輔導師，培育許多在地青農參加全國評鑑獲獎無數，成果貢獻深受肯定。

許德全積極推動屏東香蕉產業升級，透過保底收購長期保障在地蕉農收益並穩定市場價格，將新鮮香蕉行銷到統一超商及全聯等各大通路，更研發綠蕉薯條及餅乾等可長期保存的香蕉加工品，幫助產銷調節及香蕉產業發展，為農企業經營典範。

縣長周春米表示，屏東縣農產業人才輩出，此屆3名十大神農及模範農民得主，都是長期在地深耕，推動智慧農業、永續農業及優化農業技術的翹楚，也希望藉由獲獎者們與農友們交流農業技術及分享成功經驗，讓更多農友一同打造屏東縣優質的農產業環境。

縣長周春米贈匾表揚模範農民洪兆濡。圖／屏縣府提供
縣長周春米贈匾表揚模範農民洪兆濡。圖／屏縣府提供
屏東縣長周春米（左2）與許德全（左）、李榮春（右2）、洪兆濡合影。圖／屏縣府提供
屏東縣長周春米（左2）與許德全（左）、李榮春（右2）、洪兆濡合影。圖／屏縣府提供
縣長周春米贈匾表揚十大神農李榮春。圖／屏縣府提供
縣長周春米贈匾表揚十大神農李榮春。圖／屏縣府提供

屏東縣 農民 香蕉

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