金門農工辦第2屆POSE盃健美賽 「女神」現身現場超嗨
金門農工學校在25日舉辦「金農第二屆POSE盃」健美比賽，吸引金門農工與金門高中學生熱情參與，讓學生透過舞台展現訓練成果，場面熱烈，由於當天是聖誕節，不少學生將活動結合創意造型與健美展示，現場笑聲、尖叫聲不斷。
據了解，此次活動的場地布置由老師張原魁帶領的愛畫畫社耗時兩個月，以藝術的方式一同參與這場健美盛會，布置以立體呈現的方式襯托比賽選手的「力」與「美」，張原魁表示，過程中克服了許多困難，但當布置完成後，同學們以燦爛的笑容表達了參與的成就感，讓他倍感欣慰，這次布置不僅完美融入比賽主題，也成為活動一大亮點。
活動一開始由造型組競賽揭開序幕，參賽選手們腦力激盪的發揮各種創意，連老師們也一同加入競賽，花招百出，就為了吸引眾人的目光，現場學生叫好聲不斷。緊接著由健美組陳詩涵以女神之姿出場，向大家展現訓練後的女性肌肉線條的力與美，更是尖叫聲連連，鎂光燈閃個不停。
金門農工輔導室也在比賽中場時間，首次將聖誕節傳情郵差送禮活動以直播方式與師生互動，透過大螢幕直播更將氣氛推向另一波高潮，重頭戲則是健美組全體參賽選手隨著熱情的音樂上台，這群青年男神們都卯足了勁，配合著音樂大秀青春肉體，也展示平日訓練成果，將現場氣氛推向高潮。
此次活動邀請了阿瑞斯健身基地教練團隊擔任評審，為賽事帶來專業的評分，他們還贊助高蛋白乳清等獎品，為獲勝選手提供實質鼓勵。比賽最終，健美組特優由胡定紘、許介寧、洪竣洋獲得，洪紹陽、張修齊、陳冠儒、姜竣宸、王成煜、張皓翔、呂其暘獲得優勝；造型組賽程由白雨宸、陳冠儒、王成煜、姜竣宸、洪紹陽、洪竣洋、許介寧、林月里榮獲特優，陳柏宇、宋少棋、莊厥盛、陳明賢、張修齊、陳弘穎、黃予宣、楊宇亨、洪諺博、陳詩涵、呂其暘、李鎮宏、周永庭獲得優勝。
金門農工校長吳志衍表示，近年來健身風氣興盛，適當的健身運動有利於青少年們瞭解自身的肌肉運用，對於青少年體態及健康有正面效應。教練林子揚說明，農工常見學生在健身房內進行訓練，除校隊外，一般學生也越來越多人參加，校方為鼓勵學生運動增進身體健康，特別辦理此活動來激勵學生，沒想到連辦兩屆，都引起不錯的迴響。
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