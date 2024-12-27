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高雄左營原生植物園設施老舊 明年改善
高雄左營原生植物園占地4.66公頃，是全國首座以原生植物為主題的公園，1994年開放至今30年，但園內植物傾倒，荒蕪無人打理，步道凹凸不平；議員認為公園設施過時，路面泥沙堆積嚴重，要求市府更新入口廣場，打造左營新亮點。
市長陳其邁曾在議會回應，植物園設備確實老舊，已請顧問公司初估經費，明年將編列500萬元加強植樹、養護草皮、改善鋪面，「市府會找優秀的景觀設計師拆除不必要、毀損的設施，一次整理好」。工務局公園處表示，已編預算改善涼亭，擋土及排水設施，布告欄會重新上漆，也補植喬木。
高雄原生植物園位在左營區崇德路、政德路口，鄰近高鐵、蓮池潭、鐵路綠園道，地理區位佳，園內以生態工法建成，大量種植台灣原生樹種，但是不少民眾抱怨，歷經風雨後部分樹木樹葉掉光，僅存枝幹，不少倒伏在曹公圳上方，市議員陳麗珍痛批植物園根本不像植物園。
常到植物園散步的夏姓 市民說，園內樹木鮮少整理，歷經幾次嚴重颱風後傾倒更嚴重，但市府復舊效率慢；記者實際走訪發現，地磚鋪滿殘枝落葉，多處樹木傾倒。議員陳麗珍說，植物園內部多處磁磚脫落，鐵製公布欄生鏽，介紹板破損，設施老舊，雨後步道泥濘不堪、停車場也有多處地坪破損，市府應通盤規畫、更新。
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