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金門大橋汽機車分流元旦啟動 民眾質疑新規畫更危險

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門大橋將從明年1月起採汽機車道分流，將機車「趕去」與自行車、行人共用僅2.5公尺寬的車道，不少民眾對於新規畫表示擔憂。記者蔡家蓁／攝影
金門大橋將從明年1月起採汽機車道分流，將機車「趕去」與自行車、行人共用僅2.5公尺寬的車道，不少民眾對於新規畫表示擔憂。記者蔡家蓁／攝影

金門大橋通車已屆滿2年，為提升用路安全，金門縣政府根據人車流量統計及民眾反映，計畫於2025年1月1日起實施汽車與機車分流，將機車「趕去」與自行車、行人共用僅2.5公尺寬的車道，不少民眾對於新規畫表示擔憂，認為此舉對汽車駕駛是好事，但對行人可能導致安全隱憂，反而更危險。

金門大橋目前的交通設計包括雙向各一條4公尺寬的混合車道和一條2.5公尺寬的行人及自行車道，但自大橋通車以來，交通事故時有所聞，且駕駛習慣與通行問題常常引發爭議，縣府也收到不少民眾的反映，要求改善現有的交通管制措施。

根據縣府的統計，金門大橋每日小型車平均來往2749輛，機車1125輛，自行車約24台，行人約52人，主要集中在傍晚至夜間的高峰時段，由於車輛與行人數量差異巨大，現行混合車道無法有效兼顧所有用路人的需求，特別是機車與汽車混行時，機車騎士的安全風險較高。

為解決此一問題，縣府計畫將金門大橋的「行人及自行車道」調整為「慢車道」，讓機車、自行車及行人能夠全天候通行，實現汽機車分流，汽車則專用現有的4公尺寬車道，並且要求機車在慢車道上低速行駛，行人和自行車則在相同車道內通行。

縣府表示，這一舉措參考了台灣其他縣市在處理相似橋樑的交通問題時所採用的汽機車分流模式，尤其是在車流量大或路幅狹窄的情況下，分流措施能有效降低機車騎士的風險，並提高整體通行的安全性。

對於這項新規畫，有民眾表示質疑，民眾認為，將原本的「混合車道」改為汽機車分流，機車與自行車、行人將爭搶僅有的2.5公尺寬慢車道，這樣的設計無疑是將行人置於危險之中，恐怕會帶來更多的風險，比縣府先前公布的行人在特定時間上橋的措施，還更加危險。

縣府則表示，此新措施將試行3個月後，持續依照交通流量數據、實施分流後車流情況、及綜整鄉親使用意見回饋等因素，滾動檢討調整各項交通管制措施。

行人 車道 金門大橋

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