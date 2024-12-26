睽違24年HBL移師屏東開打 周春米開球為選手加油
113學年度HBL高中籃球甲級聯賽於12月17日到28日在屏東縣立體育館開打，今26日男生組複賽壓軸賽事南山高中對上光復高中，屏東縣長周春米開球，她說，HBL睽違24年移師屏東舉辦，邀請全國球迷到場感受體育賽事魅力。
HBL賽事在屏東掀起新一波籃球熱潮，即使近日冷氣團來襲，場內熱度不減，場上奮力拚搏，場下熱血沸騰的加油聲繚繞體育館。周春米今晚為去年度甲級男生組冠軍南山高中及亞軍光復高中開球，一一與球員擊掌加油打氣。
周春米說，HBL作為台灣最具影響力青少年籃球賽事，也是未來籃球明星發源地，縣府近年積極向中華民國高級中等學校體育總會（高中體總）爭取HBL移師國境之南，感謝高中體總本學年將HBL賽事移至屏東，男生組12強複賽激戰進入尾聲，歡迎全國愛好籃球的朋友到場加油。
周春米說，屏東縣積極推動四級五區體育人才培育政策，提升運動場域品質與運動風氣，縣立體育館除能辦理桌球、排球、羽球及軟式網球等賽事，現在更拓展舉辦全國籃球賽，展現場館多元功能。
高中體總秘書長朱彩鳳表示，HBL賽事睽違24年來到屏東，體育館場地大小對HBL賽事非常適合，感謝屏東縣政府大力協助設備採購，包括新的籃架、積分版等，期待未來更多賽事到屏東，讓球迷就近感受不同於電視轉播的熱血氛圍。
屏東縣體育發展中心表示，縣府持續打造運動環境，屏東國際滑輪溜冰場是亞洲唯二符合國際最新標準的滑輪溜冰比賽場地，提供選手良好的競技運動環境；屏東國際棒球場12月30日動土，預計116年底完工，將持續爭取更多全國大型賽事，展現屏東運動典範之都的熱情與活力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言