睽違24年HBL移師屏東開打 周春米開球為選手加油

113學年度HBL高中籃球甲級聯賽於12月17日到28日在屏東縣立體育館開打，今26日男生組複賽壓軸賽事南山高中對上光復高中，屏東縣長周春米開球，她說，HBL睽違24年移師屏東舉辦，邀請全國球迷到場感受體育賽事魅力。

HBL賽事在屏東掀起新一波籃球熱潮，即使近日冷氣團來襲，場內熱度不減，場上奮力拚搏，場下熱血沸騰的加油聲繚繞體育館。周春米今晚為去年度甲級男生組冠軍南山高中及亞軍光復高中開球，一一與球員擊掌加油打氣。

周春米說，HBL作為台灣最具影響力青少年籃球賽事，也是未來籃球明星發源地，縣府近年積極向中華民國高級中等學校體育總會（高中體總）爭取HBL移師國境之南，感謝高中體總本學年將HBL賽事移至屏東，男生組12強複賽激戰進入尾聲，歡迎全國愛好籃球的朋友到場加油。

周春米說，屏東縣積極推動四級五區體育人才培育政策，提升運動場域品質與運動風氣，縣立體育館除能辦理桌球、排球、羽球及軟式網球等賽事，現在更拓展舉辦全國籃球賽，展現場館多元功能。

高中體總秘書長朱彩鳳表示，HBL賽事睽違24年來到屏東，體育館場地大小對HBL賽事非常適合，感謝屏東縣政府大力協助設備採購，包括新的籃架、積分版等，期待未來更多賽事到屏東，讓球迷就近感受不同於電視轉播的熱血氛圍。