快訊

應曉薇遭求處16年 昔一線小生爆私下對話：她已被盯上

柯文哲遭起訴…傳支持者揚言殺賴清德總統 府方回應了

全世界擁有最多土地的大地主是誰？答案出爐眾人跌破眼鏡

睽違24年HBL移師屏東開打 周春米開球為選手加油

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
HBL睽違24年移師屏東舉辦，屏東縣長周春米（中）為甲級男生組南山高中及光復高中開球。圖／屏東縣政府提供
HBL睽違24年移師屏東舉辦，屏東縣長周春米（中）為甲級男生組南山高中及光復高中開球。圖／屏東縣政府提供

113學年度HBL高中籃球甲級聯賽於12月17日到28日在屏東縣立體育館開打，今26日男生組複賽壓軸賽事南山高中對上光復高中，屏東縣長周春米開球，她說，HBL睽違24年移師屏東舉辦，邀請全國球迷到場感受體育賽事魅力。

HBL賽事在屏東掀起新一波籃球熱潮，即使近日冷氣團來襲，場內熱度不減，場上奮力拚搏，場下熱血沸騰的加油聲繚繞體育館。周春米今晚為去年度甲級男生組冠軍南山高中及亞軍光復高中開球，一一與球員擊掌加油打氣。

周春米說，HBL作為台灣最具影響力青少年籃球賽事，也是未來籃球明星發源地，縣府近年積極向中華民國高級中等學校體育總會（高中體總）爭取HBL移師國境之南，感謝高中體總本學年將HBL賽事移至屏東，男生組12強複賽激戰進入尾聲，歡迎全國愛好籃球的朋友到場加油。

周春米說，屏東縣積極推動四級五區體育人才培育政策，提升運動場域品質與運動風氣，縣立體育館除能辦理桌球、排球、羽球及軟式網球等賽事，現在更拓展舉辦全國籃球賽，展現場館多元功能。

高中體總秘書長朱彩鳳表示，HBL賽事睽違24年來到屏東，體育館場地大小對HBL賽事非常適合，感謝屏東縣政府大力協助設備採購，包括新的籃架、積分版等，期待未來更多賽事到屏東，讓球迷就近感受不同於電視轉播的熱血氛圍。

屏東縣體育發展中心表示，縣府持續打造運動環境，屏東國際滑輪溜冰場是亞洲唯二符合國際最新標準的滑輪溜冰比賽場地，提供選手良好的競技運動環境；屏東國際棒球場12月30日動土，預計116年底完工，將持續爭取更多全國大型賽事，展現屏東運動典範之都的熱情與活力。

HBL睽違24年移師屏東舉辦，26日壓軸賽事南山高中對上光復高中。圖／屏東縣政府提供
HBL睽違24年移師屏東舉辦，26日壓軸賽事南山高中對上光復高中。圖／屏東縣政府提供

運動 體育館

延伸閱讀

新版財劃法爭論不休 桃園藍營力挺修法

屏東王船文化館27日開幕 6分鐘光雕秀曝光

班班喝鮮乳屏東續辦 周春米：照顧孩子健康兼顧產業

影／周春米化身托嬰助手 「三育」政策要當年輕爸媽神隊友

相關新聞

高雄幼兒園疑虐童且吃發霉仙草 初步稽查結果出爐

高市仁武區某幼兒園傳出不當管教，家長指控幼兒園給幼兒吃發霉仙草、粥發酸，且有學童被老師粗暴拉扯、女童遭男同學拿東西戳私密...

金門大橋汽機車分流元旦啟動 民眾質疑新規畫更危險

金門大橋通車已屆滿2年，為提升用路安全，金門縣政府根據人車流量統計及民眾反映，計畫於2025年1月1日起實施汽車與機車分...

睽違24年HBL移師屏東開打 周春米開球為選手加油

113學年度HBL高中籃球甲級聯賽於12月17日到28日在屏東縣立體育館開打，今26日男生組複賽壓軸賽事南山高中對上光復...

不敵大環境 屏東獨立書店七木人文空間書房告別勝利星村

屏東勝利星村的獨立書店「七木・人文空間書房」昨在粉專公告，「七木即將告別勝利星村、告別老樹」，無另覓地方打算，算是先歇業...

左營原生植物園使用30年破敗不堪 高市議員批浪費精華地段

高雄左營的原生植物園占地4.66公頃，是全國第一座以原生植物為主題的公園，以最接近大自然的生態工法建造而成，1994年開...

金管處攜手社區 推動金門環境清潔與永續發展

金門國家公園管理處今天上午舉行環境清潔合作備忘錄簽署儀式，邀集多個在地社區及團體，共同推動金門多處區域的環境維護工作，協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。