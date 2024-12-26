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不敵大環境 屏東獨立書店七木人文空間書房告別勝利星村

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東勝利星村獨立書店「七木・人文空間書房」昨在粉專公告，「七木即將告別勝利星村、告別老樹」。貼文一出，引來眾人不捨，書店主人、屏東縣議員李世斌說，獨立書店經營不易，網路衝擊等因素，決定告別。圖／取自七木・人文空間書房粉專
屏東勝利星村獨立書店「七木・人文空間書房」昨在粉專公告，「七木即將告別勝利星村、告別老樹」。貼文一出，引來眾人不捨，書店主人、屏東縣議員李世斌說，獨立書店經營不易，網路衝擊等因素，決定告別。圖／取自七木・人文空間書房粉專

屏東勝利星村獨立書店「七木・人文空間書房」昨在粉專公告，「七木即將告別勝利星村、告別老樹」，無另覓地方打算，算是先歇業。貼文一出，引來眾人不捨，書店主人、屏東縣議員李世斌說，獨立書店經營不易，網路衝擊等因素，決定告別。

屏東勝利星村是全台獨立書店密度最高地方，永勝五號、小陽。日栽書屋、繫。本屋、愛讀繪本屋與七木人文空間書房，七木人文空間書法昨天宣布，告別勝利星村。

七木人文空間書房店主人、屏東縣議員李世斌說，七木成立近5年，專精生態領域，傳遞自然保育觀念，比較小眾，5年舉辦100場活動。無奈獨立書店經營不易，網路衝擊，人事成本高，書店前的一棵百年橄欖樹也生病了。

書店小編昨粉專發文說，過去近5年，七木辦100場左右活動，若每場平均人數是15人，約有1500人次和七木一起學習了動植物生態等等的知識。感謝參與大小朋友們。這是獨立書店不同於網路書店、連鎖書店特色之一。

書店小編發文說，七木做為一間小小的獨立書店，沒有閃亮光環，但也榮幸的被不同媒體記者、書籍創作者、電台、學生採訪過，更有中小學把七木當作課程延伸的學習現場，一起分享勝利星村、閱讀、書店的故事。這是獨立書店不同於網路書店、連鎖書店的特色之二。

書店小編發文說，書店最大任務是書籍販售，可是，我們能力不夠，無法用更有效的方法，讓更多朋友來書店並把書買走。書店雖複合式經營，有點心飲料的供，有文創商品等販售，一樣的，我們能力有限，無法因為飲食與商品而創造好的營業額，讓書店有好的盈餘。

書店小編發文寫道，也許有人會疑問，七木不是都有文化部補助，才能舉辦那麼多場講座嗎？難道也無法支撐書店經營？先說對文化部的感謝。文化部對各地獨立書店都盡量給予支持，每年都有書店補助計畫。七木榮幸這兩年都能申請到補助。如果不是有這項補助，七木是無法自主舉辦一年超過20場活動。「補助」是活絡與協助書店運作，但不是「負擔」書店林林總總的支出。

書店小編發文指出，台灣整體閱讀力下降，網路書籍折扣戰，讓實體書店書籍販售倍感辛苦；雖然不少人到七木，把我們的選書當作網路買書的「資訊」；雖然因為是在勝利星村，很多來書房的純觀光客只想到此一遊。但是，仍有書友因閱讀而豐厚內在生命，小編有幸與同好者進行過美好對話，這也是實體書店不同於網路書店的真情互動。

書店小編寫到，七木營業到2025年1月26日晚間7點，結束前想要舉辦告別活動，當天下午2到3點，邀請大家用同樂的心情與七木告別。

勝利星村 獨立書店 網路

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