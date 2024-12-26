2025年元旦起 屏東縣府午休縮為1小時下午5時下班

少子化及高齡化社會趨勢下，家庭照護需求與日俱增，屏東縣府調整府內19處及部分所屬機關辦公時間，明年元旦起，員工午休時間縮短為1小時，下班時間為下午5時。

屏東縣政府人事處長翁育惠今天接受媒體聯訪表示，縮短午休時間，調整上、下班時間措施，讓員工可上滿8小時後於下午5時下班，對於家中育有幼兒的員工而言，可以早點接送孩子，而南高屏已是一日生活圈，對通勤族來說也是小確幸。

辦公廳舍也會因員工早點下班，空調、電腦、影印機及列表機等設備配合關閉，節能節電，且員工交通運輸通暢不壅塞，響應淨零碳排政策。

家住潮州的縣府水利處陳姓技正記者會中說明，育有4名子女，因家中3胞胎仍就讀小學二年級，若按原辦公時間下午5時30分下班，無法及時接送小孩，均須由妻子請假照顧；明年提早至5時下班，不僅交通疏暢，縮短通勤時間，更能與妻子一起接送小孩，分擔養育重擔，兼顧家庭生活。

縣府民政處杜姓科員家中也育有4名子女，她說，孩子年齡尚小，除老大及老二均上小學外，老三就讀幼稚園，幼子剛滿1歲；因養育未滿2歲子女依性別平等工作法第18條，申請每日哺乳時間1小時，從下午4時30分至5時30分，不過仍有接送小孩需求，明年提早至下午5時下班，更能安排時間以照顧家庭。

人事處表示，因應當前少子化及高齡化社會趨勢，家庭照護需求與日俱增，為營造友善職場環境，使縣府人員投入工作同時兼顧安頓子女、長者需求，達到職場與家庭平衡，在不影響業務推動及為民服務品質原則下，明年1月1日起調整員工上下班時間，上班為上午8時至12時，下午1時至5時，午休時間縮短為1小時。

人事處指出，縣府在不影響民眾洽公、不降低行政效率原則下進行調整，符合公務員服務法及行政院與所屬中央及地方各機關（構）公務員服勤實施辦法規定；目前已異動者包含府內19處以及縣府所屬機關環保局、財稅局及衛生局，請洽公民眾留意辦公時間異動。

人事處補充，縣府員工總人數計1499人，居住高雄地區員工計222人、居住台南地區員工計18人，須兩地通勤人員約計240人，占縣府員工總數16%。