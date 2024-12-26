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高雄幼兒園疑虐童且吃發霉仙草 初步稽查結果出爐

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市仁武區某幼兒園爆發爭議，家長指責小孩餐點內都無青菜只有三色豆，衛生局稽查後表示，食材有在效期內。圖／高市衛生局提供
高雄市仁武區某幼兒園爆發爭議，家長指責小孩餐點內都無青菜只有三色豆，衛生局稽查後表示，食材有在效期內。圖／高市衛生局提供

高市仁武區某幼兒園傳出不當管教，家長指控幼兒園給幼兒吃發霉仙草、粥發酸，且有學童被老師粗暴拉扯、女童遭男同學拿東西戳私密處等情事，昨包圍幼兒園討公道。教育局強調已保全畫面啟動調查，絕不姑息；衛生局稽查後表示，初步未發現逾期食品。

高市教育局表示，教育局在11月接獲通報，立即要求園所保存相關監視器畫面，並提送審查小組啟動調查，倘調查屬實，最重可對該行為人裁罰60萬元，1至4年或終身不得在幼兒園服務，並裁處幼兒園負責人罰鍰、減招、停招、停辦或廢止設立許可。

教育局強調，高雄市針對違法對待幼兒案件絕對是零容忍，為確保教保服務機構服務品質，後續針對違法之幼兒園，持續加強稽查頻率與到園輔導，以預防再次發生類此事件。

針對幼兒園午餐食材遭家長指控不新鮮，涉食品安全衛生疑慮案，衛生局昨天派人查察。衛生局表示，依食品良好衛生規範準則查察，現場未發現逾期食品、食材無發霉情形，另查作業場所食用油品未離地放置、清潔用具未分區放置，食品分裝時未標示品名、效期等多項缺失，飭令業者限期改善，另抽驗午餐及點心共6件檢驗衛生標準與黴菌，待檢驗結果依法辦理。

高市衛生局稽查發現，幼兒園作業場所的食用油品未離地放置、清潔用具未分區放置等多項缺失。圖／高市衛生局提供
高市衛生局稽查發現，幼兒園作業場所的食用油品未離地放置、清潔用具未分區放置等多項缺失。圖／高市衛生局提供

幼兒園 教育局 衛生局

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