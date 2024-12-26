高雄幼兒園疑虐童且吃發霉仙草 初步稽查結果出爐

高市仁武區某幼兒園傳出不當管教，家長指控幼兒園給幼兒吃發霉仙草、粥發酸，且有學童被老師粗暴拉扯、女童遭男同學拿東西戳私密處等情事，昨包圍幼兒園討公道。教育局強調已保全畫面啟動調查，絕不姑息；衛生局稽查後表示，初步未發現逾期食品。

高市教育局表示，教育局在11月接獲通報，立即要求園所保存相關監視器畫面，並提送審查小組啟動調查，倘調查屬實，最重可對該行為人裁罰60萬元，1至4年或終身不得在幼兒園服務，並裁處幼兒園負責人罰鍰、減招、停招、停辦或廢止設立許可。

教育局強調，高雄市針對違法對待幼兒案件絕對是零容忍，為確保教保服務機構服務品質，後續針對違法之幼兒園，持續加強稽查頻率與到園輔導，以預防再次發生類此事件。