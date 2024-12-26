左營原生植物園使用30年破敗不堪 高市議員批浪費精華地段

高雄左營的原生植物園占地4.66公頃，是全國第一座以原生植物為主題的公園，以最接近大自然的生態工法建造而成，1994年開放至今已有30年，但園內被發現植物傾倒，樹木荒蕪無人打理，步道凹凸不平；市議員認為公園內設施過時破舊，路面泥沙堆積嚴重，要求市府更新入口廣場，打造左營新亮點。

左營原生植物園位在崇德路、政德路口，鄰近高鐵、蓮池潭、鐵路綠園道等地，地理位置良好，佔地4.66公頃，全國第一座以原生植物為主題的公園，以台灣原生種樹木為主；但不少民眾抱怨園內部分樹木遭風雨穿斷後僅存樹幹、樹葉掉光，許多樹甚至倒在曹公圳上方，市議員陳麗珍批「植物園根本不像植物園，非常可惜」。

一名夏姓女子表示，她一周到植物園內散步2次以上，原本園內樹木就已經鮮少整理，今年歷經幾次嚴重颱風後，樹木傾倒更嚴重，但市府處理效率非常慢，「整個地區欠缺管理」。記者實際走入園內，下午時間有許多民眾乘涼散步，但地磚路上有許多殘枝落葉，多處區域種植樹木不集中，徒留光禿地面，也常見傾倒樹木。

陳麗珍表示，植物園內部多處磁磚脫落，鐵製的公布欄也全已生鏽不堪使用，原本設置的玻璃材質介紹板也已破損，無法修復，園內設施老舊過時，尤其步道在下雨過後更是泥濘不堪、積水嚴重，停車場多處地坪破損，影響行走，她認為市府應該做通盤規劃、重新更新入口廣場意象並定位植物園主題。

市長陳其邁曾在議會回應，原生植物園使用時間太久，民眾常入內散步，但設備確實老舊，市府已請顧問公司初估整建經費，已編列明年度500萬預算，會加強種植樹木、養護草皮、改善鋪面，主要會留下座椅、路燈等基礎設備供民眾使用，承諾「市府會找優秀的景觀設計師，拆除不必要、毀損的設備，一次把它整理好」。