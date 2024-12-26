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金管處攜手社區 推動金門環境清潔與永續發展

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金管處今天上午與多個社區與協會簽訂環境清潔合作備忘錄。圖/民眾提供
金管處今天上午與多個社區與協會簽訂環境清潔合作備忘錄。圖/民眾提供

金門國家公園管理處今天上午舉行環境清潔合作備忘錄簽署儀式，邀集多個在地社區及團體，共同推動金門多處區域的環境維護工作，協力促進永續願景

金管處指出，此次合作將聚焦於海灘、湖灘、步道及公園等區域的環境維護，旨在透過社區參與，強化在地居民對環境保護的意識，同時為金門創造更加乾淨、美麗的生活空間。這不僅能提升金門的生態價值，也有助於吸引更多遊客，進一步推動地方觀光發展。

參與本次簽署的單位包括古寧頭社區、歐厝社區、湖峰社區、古崗社區、瓊林村社區、蔡厝民享社區、金門縣電信事業產業工會以及金門體育會網球運動委員會等，簽署內容涵蓋多處金門重要景點與聚落周邊的環境清潔合作，包括古寧頭出海口、歐厝海灘、慈堤海灘、慈湖湖灘、梁山觀止步道、瓊林苑公園、蔡厝登山古道及中山林網球場等地。

簽署儀式上，金管處特別感謝各社區發展協會、社會團體、鄉鎮公所與金門縣環保單位的共同協助。金管處表示，這次備忘錄的簽署不僅僅是一份合作約定，更是一個拋磚引玉的起點，期望吸引更多社會大眾響應環境保護的行動，進而形成全民參與的環保力量。

金門 願景

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