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洽公注意！屏東縣府2025年起調整差勤 午休縮短1小時

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
民眾洽公注意，屏東縣政府今宣布，2025年起調整屏東縣府員工上下班時間，上午8點到12點，下午13點到17點，午休縮短1小時。圖／報系資料照
民眾洽公注意，屏東縣政府今宣布，2025年起調整屏東縣府員工上下班時間，上午8點到12點，下午13點到17點，午休縮短1小時。圖／報系資料照

營造友善職場環境，投入工作同時兼顧安頓子女、長者需求，屏東縣政府人事處長翁育惠今宣布，2025年起調整屏東縣府員工上下班時間，上午8點到12點，下午13點到17點，午休縮短1小時。

翁育惠說，屏東縣府內單位21處室，員工1499人，經調查，有89％的員工建議中午休時間從1.5小時縮短為1小時，調整上下班時間，員工可以上滿8小時在下午17點下班，對家中育有幼兒的員工來說，可以早點接送回家。

南高屏生活圈，屏東縣政府有16％的員工每天高雄、台南往返屏東通勤，提早5點下班，也可避開交通尖峰時刻。

水利處技正陳俊衛是四寶爸，住在潮州，老大念國中，還有念國小二年級的三胞胎，若按照原來17點半下班，無法及時接送小孩，有時要請妻子請假，或是請家中長輩幫忙接送。明年提早到17點下班，可避開尖峰時刻，也可以幫忙接送小孩，兼顧家庭生活。

民政處科員林女也是四寶媽，老大老二上小學，老三讀幼兒園，最小的才剛滿一歲，因養育未滿2歲子女依性別平等工作法第18條申請每日哺乳時間1小時（16時30分至17時30分），仍有接送小孩需求，明年提早至17時下班，更能安排時間以照顧家庭。

屏東縣府人事處指出，調整上、下班時間，在不影響民眾洽公、不降低行政效率原則調整，符合公務員服務法及行政院與所屬中央及地方各機關（構）公務員服勤實施辦法規定，從2025年1月1日起實施，彈性上班時間半小時，上午8點到8點半，彈性下班時間下午17點到17點半。

人事處表示，目前府內21處調整上下班時間、府外局財稅局跟進，環保局、衛生局未跟進；目前午休縮短一小時的縣市政府，有彰化縣、嘉義縣。

屏東縣政府人事處長翁育惠今宣布，2025年起調整屏東縣府員工上下班時間，上午8點到12點，下午13點到17點，午休縮短1小時。記者劉星君／攝影
屏東縣政府人事處長翁育惠今宣布，2025年起調整屏東縣府員工上下班時間，上午8點到12點，下午13點到17點，午休縮短1小時。記者劉星君／攝影

公務員 屏東縣政府

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