快訊

情愛有罪？中國網路文字獄：跨省抓捕「耽美文學」作家

半導體風雲／南亞科入股補丁 類HBM成台系DRAM廠救星？

丁學文專欄／金融創新無所不在 成股市狂飆背後的炸彈

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄夢時代跨年大咖雲集 捷運延長時間「輕軌2站不停」

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄捷運和輕軌跨年當天分別延長營運時間至凌晨2點、凌晨1點半，其中輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站在31日下午5點起不開放上下車。圖／高雄捷運公司提供
高雄捷運和輕軌跨年當天分別延長營運時間至凌晨2點、凌晨1點半，其中輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站在31日下午5點起不開放上下車。圖／高雄捷運公司提供

高雄跨年晚會今年仍在夢時代廣場舉辦，為疏導大量人潮，高雄捷運輕軌分別延長營運時間至凌晨2點、凌晨1點半，其中輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站在31日下午5點起不開放上下車，高捷公司建議民眾可以搭捷運至R6凱旋站，再由3號出口步行前往會場，另外R6凱旋站不販售單程票，均採電子票證進出場。

高雄跨年晚會除了邀請K-POP傳奇女團2NE1成員 SANDARA PARK登台，台灣藝人卡司也有徐佳瑩、盧廣仲、告五人、滅火器等，還有台灣棒球英雄 - 張政禹、陳柏清都將在高雄一起跨年，預估下午4點半過後往，夢時代的活動會場人潮會逐漸增加，高雄捷運與輕軌將加密班距載客，疏運大量活動人潮

高雄捷運表示，捷運紅線下午4點半起將加密班距至4分鐘，並於凌晨12點啟動R3小港站至R19楠梓科技園區站3分鐘班距、R19楠梓科技園區站至RK1岡山車站6分鐘班距，部分列車只行駛至R19楠梓科技園區站，往R20後勁站以北旅客，請配合於R19楠梓科技園區站換車。

高捷建議民眾搭捷運至R6凱旋站，再由3號出口步行前往會場，因R6站不販售單程票，需使用電子票證、信用卡進站搭車，到達凱旋站出入口時可先取出票卡，以加速進站；高捷提醒民眾勿攜帶摺疊腳踏車進車廂，31日下午1點起停售捷運系統腳踏車客票，波波球(發光汽球/告白氣球)或其他危險物品都禁止攜入車站。

為配合參加元旦升旗之民眾，高雄捷運1月1日將提早發出首班列車，紅線R3小港站5:06、RK1岡山車站4:39；橘線O1哈瑪星站5:23、OT1大寮站5:08。

跨年晚會 輕軌 高雄捷運

延伸閱讀

蘋果病真的這麼可怕？林氏璧提醒赴日跨年注意防疫

影／中華隊陳柏清對決英熙娃娃 中警防搶演練有大咖

陳其邁喊財劃法對高雄不公 藍議員秀近年統籌加補助款：笑死人

耶誕夜北市跨年舞台工人墜落亡 綠議員：市長眼前無勞安

相關新聞

洽公注意！屏東縣府2025年起調整差勤 午休縮短1小時

營造友善職場環境，投入工作同時兼顧安頓子女、長者需求，屏東縣政府人事處長翁育惠今宣布，2025年起調整屏東縣府員工上下班...

高雄夢時代跨年大咖雲集 捷運延長時間「輕軌2站不停」

高雄跨年晚會今年仍在夢時代廣場舉辦，為疏導大量人潮，高雄捷運和輕軌分別延長營運時間至凌晨2點、凌晨1點半，其中輕軌C4凱...

九如農會推送禮新三寶 仙履蘭、阿露斯與鳳梨釋迦

屏東縣九如鄉農會推出送禮新三寶，仙履蘭、甜瓜（阿露斯）、鳳梨釋迦，組合價2000元，其中仙履蘭限量300盆，均可單買，現...

金門民生停車場新增300停車位 緩解金城停車問題

你到金城鬧區洽公，擔心沒停車位嗎？照過來，這裡有免費停車位。為有效解決金城城區長期以來的停車難題，金門縣政府已正式啟用民...

屏東王船文化館27日開幕 6分鐘光雕秀曝光

屏東縣王船文化館27日開放，結合建築外觀展出長6分鐘的光雕秀「信仰的長河」內容也曝光，包含迎王、王船、七角頭、海洋世界等...

下周完工…高雄車站缺連通道 恐造成旅客不便

台鐵高雄車站地下化工程下周完工，藏身車站地下空間的中央監控室、全台最大的隧道風機等昨亮相，但旅客關心的，則是車站與周邊商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。