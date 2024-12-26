高雄夢時代跨年大咖雲集 捷運延長時間「輕軌2站不停」

高雄跨年晚會今年仍在夢時代廣場舉辦，為疏導大量人潮，高雄捷運和輕軌分別延長營運時間至凌晨2點、凌晨1點半，其中輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站在31日下午5點起不開放上下車，高捷公司建議民眾可以搭捷運至R6凱旋站，再由3號出口步行前往會場，另外R6凱旋站不販售單程票，均採電子票證進出場。

高雄跨年晚會除了邀請K-POP傳奇女團2NE1成員 SANDARA PARK登台，台灣藝人卡司也有徐佳瑩、盧廣仲、告五人、滅火器等，還有台灣棒球英雄 - 張政禹、陳柏清都將在高雄一起跨年，預估下午4點半過後往，夢時代的活動會場人潮會逐漸增加，高雄捷運與輕軌將加密班距載客，疏運大量活動人潮

高雄捷運表示，捷運紅線下午4點半起將加密班距至4分鐘，並於凌晨12點啟動R3小港站至R19楠梓科技園區站3分鐘班距、R19楠梓科技園區站至RK1岡山車站6分鐘班距，部分列車只行駛至R19楠梓科技園區站，往R20後勁站以北旅客，請配合於R19楠梓科技園區站換車。

高捷建議民眾搭捷運至R6凱旋站，再由3號出口步行前往會場，因R6站不販售單程票，需使用電子票證、信用卡進站搭車，到達凱旋站出入口時可先取出票卡，以加速進站；高捷提醒民眾勿攜帶摺疊腳踏車進車廂，31日下午1點起停售捷運系統腳踏車客票，波波球(發光汽球/告白氣球)或其他危險物品都禁止攜入車站。

為配合參加元旦升旗之民眾，高雄捷運1月1日將提早發出首班列車，紅線R3小港站5:06、RK1岡山車站4:39；橘線O1哈瑪星站5:23、OT1大寮站5:08。