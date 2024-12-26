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金門民生停車場新增300停車位 緩解金城停車問題

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
為有效解決金城城區長期以來的停車難題，金門縣政府正式啟用民生停車場C區新增的300格小客車停車位，加上上月已開放的200格車位，提升停車便利性並紓解周邊交通壅塞。圖／縣府提供
為有效解決金城城區長期以來的停車難題，金門縣政府正式啟用民生停車場C區新增的300格小客車停車位，加上上月已開放的200格車位，提升停車便利性並紓解周邊交通壅塞。圖／縣府提供

你到金城鬧區洽公，擔心沒停車位嗎？照過來，這裡有免費停車位。為有效解決金城城區長期以來的停車難題，金門縣政府已正式啟用民生停車場C區新增的300格小客車停車位，加上上月已開放的200格車位，該停車場現共提供500個免費停車位，顯著提升停車便利性並紓解周邊交通壅塞。

金門縣觀光處指出，民生停車場C區位於金城分局旁、金城幼兒園後方，為滿足金城區日益增加的停車需求，本次擴建完成300格停車位，並針對家長接送需求設置專屬停車格與人行道，確保幼童上下學的安全與便捷。同時，配合整體交通規劃，縣府已完成民生路偏心車道的調整，並增設周邊交通導引標誌及標線，進一步提升道路通行效率。

縣長陳福海表示，金城城區的停車問題一直是縣府交通治理的重點之一，通過此次新增停車位，不僅滿足了當地民眾的停車需求，也有效改善了民生路、民權路及中興路等主要路段的尖峰時段壅塞情況。他強調，縣府團隊一直以靈活調整現有資源為原則，積極推動城區停車設施的增設及改善，並成立專案小組，對停車問題進行短期、中期和長期規劃，逐步提高停車周轉率和供應量。

為了確保停車場啟用後的整體運作順暢，金城幼兒園也配合新措施，向家長宣導在接送孩子上下學時，優先將車輛停放至停車場後再陪同入校，以避免上下學時段民生路車流壅塞。經過一段時間的適應後，許多鄉親也認同，感受金城主要路段的交通在尖峰時段已明顯順暢，停車便利性也大幅提升。

觀光處表示，縣府將持續以民眾需求為導向，並透過與專業單位及民意代表的密切合作，逐步完善金城區域的停車及交通設施，同時，將定期檢討並滾動調整相關政策，以提供更安全、高效的交通環境，為居民打造更加宜居的生活環境。

為有效解決金城城區長期以來的停車難題，金門縣政府正式啟用民生停車場C區新增的300格小客車停車位，加上上月已開放的200格車位，讓民眾停車更便利。圖／縣府提供
為有效解決金城城區長期以來的停車難題，金門縣政府正式啟用民生停車場C區新增的300格小客車停車位，加上上月已開放的200格車位，讓民眾停車更便利。圖／縣府提供

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