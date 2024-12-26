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九如農會推送禮新三寶 仙履蘭、阿露斯與鳳梨釋迦
屏東縣九如鄉農會推出送禮新三寶，仙履蘭、甜瓜（阿露斯）、鳳梨釋迦，組合價2000元，其中仙履蘭限量300盆，均可單買，現場詢問度高。九如鄉農會總幹事龔泰文說，農會超市搭起平台提供行銷通路，這也是首次在超市可以買到仙履蘭。
龔泰文說，農會與農民走在一起，擴大層面服務，新年期間推出送禮「新三寶」，仙履蘭、甜瓜、鳳梨釋迦，甜瓜目前採預購制，2025年1月5日上市。品質都經過農會嚴格品管。
龔泰文說，仙履蘭又稱「肉餅」，花期45天，剛好新春過年期間，很應景，是最早開仙履蘭，標準型肉餅每盆499元，限量300盆。
龔泰文說，仙履蘭在國外是高檔蘭花，國內育種成功後，平價行銷，第一次走入超市，在超市可以買到高品質仙履蘭。
另外，屏東青農創立屏町洋香瓜品牌，希望在屏東種出精品級洋香瓜，青農主動找到九如鄉農會協助銷售，龔泰文得知後答應，農會超市通路一起來協助農民。
龔泰文說，台東地區鳳梨釋迦，今年因3個颱風來襲，外觀稍有擦傷，但果品不影響，因為大陸景氣關係，價格賣的不是很理想，寒冬之際，農會生鮮超市，幫助果農突破寒冬。
龔泰文說，美味新鮮的鳳梨釋迦，漂亮仙履蘭標準型的肉餅，甜蜜蜜的新鮮甜瓜阿露斯，新三寶組合價2000元，也都可以單買，仙履蘭標準型肉餅每盆499元，限量300盆。台東鹿野地區鳳梨釋迦每顆99元。阿露斯甜瓜，兩入禮盒1500元，家庭箱3400元（6-7入每箱15-16斤），詳情洽九如鄉農會生鮮超市。
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