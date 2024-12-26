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屏東王船文化館27日開幕 6分鐘光雕秀曝光

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣王船文化館27日開放，結合建築外觀展出長6分鐘的光雕秀「信仰的長河」內容曝光。記者潘奕言／攝影
屏東縣王船文化館27日開放，結合建築外觀展出長6分鐘的光雕秀「信仰的長河」內容曝光。記者潘奕言／攝影

屏東縣王船文化館27日開放，結合建築外觀展出長6分鐘的光雕秀「信仰的長河」內容也曝光，包含迎王、王船、七角頭、海洋世界等各式東港的地方產業及文化元素，聲光效果十足，開幕前的試播吸引不少鄉親駐足欣賞。

文化處表示，屏東縣王船文化館27日開放，下午4點後免費進場，開幕首三日延長開放至晚上9點，從晚間6時至9時夜間光雕秀「信仰的長河」，結合建築特色打造一場具有深度和震撼力的光影體驗。

光雕秀內容近日開始試播，因王船館外觀為白色，非常適合展演光雕秀，內容則是滿滿的東港迎王文化，包括王船信仰歷史、王船製造過程、七角頭文化、迎王各科影像等，及東港最重要的漁業產業，結合了傳統藝術及現代科技感，不少鄉親都停下駐足觀賞。

縣長周春米也在臉書搶先報，她寫道「屏東王船文化館震撼光雕搶先看，傳承百年文化，屬於屏東迎王的故事都在這裡！12月27日盛大開幕，6分鐘光雕必看，歡迎大家鬥陣來熱鬧。」

屏東縣王船文化館27日開放，結合建築外觀展出長6分鐘的光雕秀「信仰的長河」內容曝光。記者潘奕言／攝影
屏東縣王船文化館27日開放，結合建築外觀展出長6分鐘的光雕秀「信仰的長河」內容曝光。記者潘奕言／攝影
屏東縣王船文化館27日開放，結合建築外觀展出長6分鐘的光雕秀「信仰的長河」內容曝光。記者潘奕言／攝影
屏東縣王船文化館27日開放，結合建築外觀展出長6分鐘的光雕秀「信仰的長河」內容曝光。記者潘奕言／攝影
屏東縣王船文化館27日開放，結合建築外觀展出長6分鐘的光雕秀「信仰的長河」內容曝光。記者潘奕言／攝影
屏東縣王船文化館27日開放，結合建築外觀展出長6分鐘的光雕秀「信仰的長河」內容曝光。記者潘奕言／攝影
屏東縣王船文化館27日開放，結合建築外觀展出長6分鐘的光雕秀「信仰的長河」內容曝光。記者潘奕言／攝影
屏東縣王船文化館27日開放，結合建築外觀展出長6分鐘的光雕秀「信仰的長河」內容曝光。記者潘奕言／攝影
屏東縣王船文化館27日開放，結合建築外觀展出長6分鐘的光雕秀「信仰的長河」內容曝光。記者潘奕言／攝影
屏東縣王船文化館27日開放，結合建築外觀展出長6分鐘的光雕秀「信仰的長河」內容曝光。記者潘奕言／攝影
屏東縣王船文化館27日開放，結合建築外觀展出長6分鐘的光雕秀「信仰的長河」內容曝光。記者潘奕言／攝影
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屏東縣王船文化館27日開放，結合建築外觀展出長6分鐘的光雕秀「信仰的長河」內容曝光。記者潘奕言／攝影
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屏東縣 王船 迎王

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