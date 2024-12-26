屏東獨創 王船館27日開幕

全台唯一的屏東縣王船文化館明天開幕，5層樓建築以船形與海洋為意象，除展出東港及各地迎王祭典，還由在地國寶級師傅打造1艘王船懸掛於3樓，開幕首日下午4時後開放免費進場；邀全民一起感受東港迎王信仰文化。

王船文化館歷時3年完工，全館規畫海洋信仰等5大主題。1樓有誠品書店及東港漁行口食堂，360度環形沉浸式劇場由策展人馮建彰以「生命的長河」解開迎王平安祭典與王船的歷史源起，讓觀眾彷彿置身祭典現場。2樓「千歲巡狩」常設展透過5大國家級民俗無形文化資產介紹王船的演進與海外王船文化，首檔以「溫的日子」為主題，東港子弟方智弘策展，透過12組東港人生命故事建構溫王爺在東港人信仰的重量。

3樓由東隆宮王船師傅循古法打造一艘長42尺、寬12尺的「典藏王船」，可從不同角度欣賞。4樓則以人像、神轎及儀仗等器物還原迎王祭典遶境場景，5樓角頭酒吧可遠眺東港及大鵬灣風景。

文化處表示，文化館明天下午4時後免費進場，首3日開放至晚上9時，晚上6時至9時展演「信仰的長河」光雕秀；後天晚間7時邀明華園總團公演「么嘍正傳首部曲」。文化館全票120元、屏東縣民優惠票60元，東港、南州、小琉球民眾可免費入場。歡慶開館，後天起至明年1月24日全票99元、縣民票30元。