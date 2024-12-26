聽新聞
0:00 / 0:00

屏東獨創 王船館27日開幕

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東縣王船文化館明天開幕，在地國寶級師傅打造一艘王船懸掛3樓。記者潘奕言／攝影
屏東縣王船文化館明天開幕，在地國寶級師傅打造一艘王船懸掛3樓。記者潘奕言／攝影

全台唯一的屏東縣王船文化館明天開幕，5層樓建築以船形與海洋為意象，除展出東港及各地迎王祭典，還由在地國寶級師傅打造1艘王船懸掛於3樓，開幕首日下午4時後開放免費進場；邀全民一起感受東港迎王信仰文化。

王船文化館歷時3年完工，全館規畫海洋信仰等5大主題。1樓有誠品書店及東港漁行口食堂，360度環形沉浸式劇場由策展人馮建彰以「生命的長河」解開迎王平安祭典與王船的歷史源起，讓觀眾彷彿置身祭典現場。2樓「千歲巡狩」常設展透過5大國家級民俗無形文化資產介紹王船的演進與海外王船文化，首檔以「溫的日子」為主題，東港子弟方智弘策展，透過12組東港人生命故事建構溫王爺在東港人信仰的重量。

3樓由東隆宮王船師傅循古法打造一艘長42尺、寬12尺的「典藏王船」，可從不同角度欣賞。4樓則以人像、神轎及儀仗等器物還原迎王祭典遶境場景，5樓角頭酒吧可遠眺東港及大鵬灣風景。

文化處表示，文化館明天下午4時後免費進場，首3日開放至晚上9時，晚上6時至9時展演「信仰的長河」光雕秀；後天晚間7時邀明華園總團公演「么嘍正傳首部曲」。文化館全票120元、屏東縣民優惠票60元，東港、南州、小琉球民眾可免費入場。歡慶開館，後天起至明年1月24日全票99元、縣民票30元。

信仰 東港 王船

延伸閱讀

屏東縣府攜手LINE設「今天好屏友」帳號 推觀光景點互動體驗

財劃法修法餘波…綠營議員怒「修法後重北輕南」：屏東成最大受害者

全台唯一屏東王船文化館27日開幕 壯觀王船懸掛全角度欣賞

班班喝鮮乳屏東續辦 周春米：照顧孩子健康兼顧產業

相關新聞

下周完工…高雄車站缺連通道 恐造成旅客不便

台鐵高雄車站地下化工程下周完工，藏身車站地下空間的中央監控室、全台最大的隧道風機等昨亮相，但旅客關心的，則是車站與周邊商...

世界神明聯誼會 7大宗教齊聚

佛光山佛陀紀念館世界神明聯誼會昨登場，世界7大宗教、8國宗教代表、數千神尊及逾10萬名信眾齊聚，共同許下世界和平願望。當...

屏東獨創 王船館27日開幕

全台唯一的屏東縣王船文化館明天開幕，5層樓建築以船形與海洋為意象，除展出東港及各地迎王祭典，還由在地國寶級師傅打造1艘王...

北竿機場擴建案獲核定 逾7年施工期配套措施引議

行政院今年5月核定北竿機場擴建案，北竿鄉公所今天晚間舉辦配套措施研商會議，不少民眾憂心若7年多的施工期造成機場暫關閉，將...

金門整合資源籌畫2025年觀光盛事 盼招攬更多旅客遊金

金門縣政府觀光處為迎接2025年的觀光熱潮，今天開「2025年金門縣觀光活動第一次協商會議」，邀集中央駐金及地方20多個...

高雄市立大同醫院明年起長庚接手 停開美容體雕醫美門診項目

高雄市立大同醫院明年起由長庚醫療法人接手營運，長庚今強調，將深耕長照與社區公衛、發展急重症及尖端醫療特色，至於門診科別已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。