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世界神明聯誼會 7大宗教齊聚

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
宗教盛會 來自全球7大宗教代表昨天齊聚在佛光山佛陀紀念館。記者郭韋綺／攝影
宗教盛會 來自全球7大宗教代表昨天齊聚在佛光山佛陀紀念館。記者郭韋綺／攝影

佛光山佛陀紀念館世界神明聯誼會昨登場，世界7大宗教、8國宗教代表、數千神尊及逾10萬名信眾齊聚，共同許下世界和平願望。當前兩岸局勢緊張，中華傳統宗教總會榮譽會長、立法院前院長王金平引述已故星雲大師遺願，祈願兩岸和平。

佛陀紀念館2011年起年年辦世界神明聯誼會，每年12月25日廣邀宮廟神明「作客」，成為宮廟神明與佛陀年度盛會，今年還有美、日、菲、印度、巴西及馬來西亞神祇飄洋過海來台灣相聚。

包含佛教、天主教、道教、伊斯蘭教、神道教、印度教、美國傳統宗教7大宗教，共962家宮廟、3853神尊，逾10萬人會師，猶如一場盛大宗教嘉年華。佛光山住持心保和尚說，今年主題「祥和歡喜」，旨在表明多元宗教互相學習，能讓世界愈來愈寬大、愈來愈自在。從宗教融合歡喜氛圍中，散發和諧、和平的力量，這是當今世界懇切需要的智慧和榮耀。

王金平說，多年前星雲大師交代籌辦世界神明聯誼會及中華傳統宗教總會，經過各種改造調整，愈辦愈大，今年擴大到世界7大宗教盛會，陣容龐大且神聖熱鬧。

鑑於近年世界動盪不安，接連發生烏俄戰爭、以巴衝突，兩岸關係也惡化，王金平特別引述星雲大師遺願，強調兩岸和平之道在於「合」與「和」，亦即合作、和平，兩岸能和平，世界和平就能往前邁一大步，「相信星雲大師在上天也在指引我們，走這條世界和平的大道」。

佛光山佛陀紀念館 星雲大師 神明

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