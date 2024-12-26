聽新聞
0:00 / 0:00

下周完工…高雄車站缺連通道 恐造成旅客不便

聯合報／ 記者王勇超宋原彰／高雄報導
台鐵高雄車站地下設有全台最大的隧道風機。記者王勇超／攝影
台鐵高雄車站地下設有全台最大的隧道風機。記者王勇超／攝影

台鐵高雄車站地下化工程下周完工，藏身車站地下空間的中央監控室、全台最大的隧道風機等昨亮相，但旅客關心的，則是車站與周邊商圈缺乏連通道，恐造成不便。

市府說，若高鐵延伸選擇進市區的高雄方案，建議交通部對車站周邊整體開發，同步推動高鐵與站區發展。

交通部鐵道局公開高雄車站內部重要系統及設備，其中藏身管制區、「很像噴射機引擎」的隧道風機，風速可達每秒120公尺，一旦車站或隧道發生火警，可盡速排空煙霧，人員能比照美國標準6分鐘內全數疏散。

高雄車站中央監控室設有電視牆，顯示即時監控畫面，一旦發生事故或天災，可立即啟動相關設備處置，人員可從被鐵道局稱為「九又四分之三月台」的東端逃生梯疏散。

高雄車站興建過程衝擊周邊商圈，旅客也無法從地下月台通往周邊商圈。吳姓市民說，旅客只能從車站大廳及公車轉運站進出，被迫繞一大圈非常不便。

鐵道局表示，已與市府研議闢建高雄車站到商圈的連通道。市府說，已建議交通部，若高鐵延伸案選擇經高雄火車站方案，應一次到位全面規畫。

鐵道 高雄車站

延伸閱讀

影／藏身地下！直擊台鐵高雄車站神秘設施 大型隧道風機如噴射機引擎

開箱全新高雄車站機電設備 神秘「9又4分之3月台」曝光

高鐵運量創新高…「2痛點」卻釀一位難求常態 公司曝新解決措施

獨／高市府有意拆除高雄中學圍牆 校方找折衷方案搶救紅磚牆

相關新聞

下周完工…高雄車站缺連通道 恐造成旅客不便

台鐵高雄車站地下化工程下周完工，藏身車站地下空間的中央監控室、全台最大的隧道風機等昨亮相，但旅客關心的，則是車站與周邊商...

世界神明聯誼會 7大宗教齊聚

佛光山佛陀紀念館世界神明聯誼會昨登場，世界7大宗教、8國宗教代表、數千神尊及逾10萬名信眾齊聚，共同許下世界和平願望。當...

屏東獨創 王船館27日開幕

全台唯一的屏東縣王船文化館明天開幕，5層樓建築以船形與海洋為意象，除展出東港及各地迎王祭典，還由在地國寶級師傅打造1艘王...

北竿機場擴建案獲核定 逾7年施工期配套措施引議

行政院今年5月核定北竿機場擴建案，北竿鄉公所今天晚間舉辦配套措施研商會議，不少民眾憂心若7年多的施工期造成機場暫關閉，將...

金門整合資源籌畫2025年觀光盛事 盼招攬更多旅客遊金

金門縣政府觀光處為迎接2025年的觀光熱潮，今天開「2025年金門縣觀光活動第一次協商會議」，邀集中央駐金及地方20多個...

高雄市立大同醫院明年起長庚接手 停開美容體雕醫美門診項目

高雄市立大同醫院明年起由長庚醫療法人接手營運，長庚今強調，將深耕長照與社區公衛、發展急重症及尖端醫療特色，至於門診科別已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。