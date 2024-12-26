下周完工…高雄車站缺連通道 恐造成旅客不便

台鐵高雄車站地下化工程下周完工，藏身車站地下空間的中央監控室、全台最大的隧道風機等昨亮相，但旅客關心的，則是車站與周邊商圈缺乏連通道，恐造成不便。

市府說，若高鐵延伸選擇進市區的高雄方案，建議交通部對車站周邊整體開發，同步推動高鐵與站區發展。

交通部鐵道局公開高雄車站內部重要系統及設備，其中藏身管制區、「很像噴射機引擎」的隧道風機，風速可達每秒120公尺，一旦車站或隧道發生火警，可盡速排空煙霧，人員能比照美國標準6分鐘內全數疏散。

高雄車站中央監控室設有電視牆，顯示即時監控畫面，一旦發生事故或天災，可立即啟動相關設備處置，人員可從被鐵道局稱為「九又四分之三月台」的東端逃生梯疏散。

高雄車站興建過程衝擊周邊商圈，旅客也無法從地下月台通往周邊商圈。吳姓市民說，旅客只能從車站大廳及公車轉運站進出，被迫繞一大圈非常不便。

鐵道局表示，已與市府研議闢建高雄車站到商圈的連通道。市府說，已建議交通部，若高鐵延伸案選擇經高雄火車站方案，應一次到位全面規畫。