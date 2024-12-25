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北竿機場擴建案獲核定 逾7年施工期配套措施引議

中央社／ 連江縣25日電
連江縣北竿鄉公所25日晚間舉辦北竿機場擴建案配套措施研商會議，前議員謝承春（立者）會中指出，再多配套措施仍無法彌補機場暫關閉期間對北竿民生經濟衝擊，盼相關單位能重新檢討施工方法。中央社
連江縣北竿鄉公所25日晚間舉辦北竿機場擴建案配套措施研商會議，前議員謝承春（立者）會中指出，再多配套措施仍無法彌補機場暫關閉期間對北竿民生經濟衝擊，盼相關單位能重新檢討施工方法。中央社

行政院今年5月核定北竿機場擴建案，北竿鄉公所今天晚間舉辦配套措施研商會議，不少民眾憂心若7年多的施工期造成機場暫關閉，將對在地民生與經濟造成巨大衝擊。

會議主持人、北竿鄉長吳金平表示，北竿機場跑道改善與新航站擴建第1期建設計畫獲核定後，引發各界高度關注，預計工期7年3個月期間，北竿機場將暫關閉運作，恐對北竿造成巨大影響。為降低衝擊，從觀光產業、南北竿島際交通、民眾就醫等3個方向研擬配套措施，並徵集民眾意見。

前連江縣議員謝承春指出，再多配套措施，仍無法彌補機場暫關閉期間對北竿民生經濟衝擊。若擴建後仍無法撼動南竿機場地位，卻需迎來7至10年的交通黑暗期，應重新思考北竿機場擴建案對馬祖的意義與價值，盼相關單位能重新檢討施工方法，鄉內凝聚共識，集思廣益是否有更好辦法。

民宿業者表示，旅宿業者目前最大的問題是遊客無住宿意願，若北竿機場進行擴建，這個問題會更嚴重。

北竿鄉塘岐村長林建中認為，盼北竿鄉公所能針對旅遊業者困境，以產業分類，個別傾聽民眾意見，並且彙整後送交連江縣政府，尋求解決之道。

國民黨北竿鄉民代表王冠予指出，鄉公所應在年後邀集業者共同討論如何留住觀光客，例如今年度舉辦的馬鼻灣市集、夜間音樂會等，在北竿機場擴建期間，建議透過舉辦更多活動留住觀光客。

國民黨連江縣議員周瑞國表示，有人潮才有錢潮，會向相關單位爭取淡季住宿補貼。

吳金平指出，關於北竿機場擴建相關配套案，鄉公所會持續傾聽民眾意見，並彙整後反映連江縣政府，再透過縣府轉給交通部。

馬祖列島受地理環境限制，各島板塊無法有效連接，加上民國83年北竿機場啟用2、3年後，歷經2次空難，共造成22人罹難，催生由軍用機場改建的南竿機場，並從92年起以雙機場模式營運至今。但南竿機場先天地形限制，出現北竿機場擴建主張。

南竿 機場 馬祖

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