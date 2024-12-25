高雄市立大同醫院明年起長庚接手 停開美容體雕醫美門診項目

高雄市立大同醫院明年起由長庚醫療法人接手營運，長庚今強調，將深耕長照與社區公衛、發展急重症及尖端醫療特色，至於門診科別已開設超過31個醫療專科與特色門診，目前均已開放網路掛號。

長庚表示，大同醫院醫療服務合作計畫2025年元旦起，由資深胸腔暨重症加護醫學專家、胸腔內科林孟志教授擔任院長，達文西手術權威、耳鼻喉部林新景教授擔任副院長，並由肺癌專家王金洲教授、泌尿腫瘤權威王弘仁副教授、婦女泌尿專家黃寬慧副教授及兒童血液腫瘤權威沈俊銘副教授分別擔任內、外、婦、兒科部長率領多專科團隊。

明年1月1日零時起，即刻提供24小時心導管、24小時接生與24小時兒科急診服務，2026年導入達文西機械手臂手術，逐步建構大同醫院成為「重度級急救責任醫院」落實市立醫院責任，共同為維護市民健康而努力。

長庚指出，本法人將依約依期程陸續提供各項服務與履行承諾，服務規模維持不變，建置發展成為重度級急救責任醫院，未來大同醫院定位及功能履行市府政策方向，提供服務內容與重點亦將逐步調整。

為落實市府政策「照顧弱勢、醫療平權」核心價值，將推動市立大同醫院發展急重症醫療專科、智慧醫療、尖端醫療技術並深耕長照業務與社區公衛醫療。

參考過去開設科別、未來醫院服務定位、區域醫療網絡合作關係、當地醫療需求及本院醫療特色等，綜合評估後已陸續開設超過31個醫療專科與特色門診，自11月29日開放網路掛號，依實際掛號人數與病患回流，即時動態調整開診科別、時段與診數。

初步調整包括，停開美容體雕醫美相關門診項目，擴大提供兒科次專科包含兒童感染科、兒童心臟內科、兒童遺傳內分泌、兒童血液腫瘤、兒童胸腔科、兒童過敏氣喘風濕科、新生兒科、兒童腎臟科及兒童胃腸科等。

牙科次專科，則有牙周病科、齒顎矯正、贗復補綴、牙體復形、牙髓病科及口腔外科等服務；另夜診與假日診安排也將依據社區病人需求「動態調整增設」，並以垂直整合在地分級醫療與基層診所合作策略，持續滾動式調整開設科別與診數。

未來長庚法人將秉持「要做就做最好的」理念，承擔「市立醫院改革轉型」挑戰，持續提升市立大同醫院角色功能，再創市醫新局。