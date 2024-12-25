金門整合資源籌畫2025年觀光盛事 盼招攬更多旅客遊金

金門縣政府觀光處為迎接2025年的觀光熱潮，今天開「2025年金門縣觀光活動第一次協商會議」，邀集中央駐金及地方20多個單位參與，針對年度活動進行整合與時程安排，並協助觀光業者進行遊程包裝，盼吸引更多旅客造訪金門，帶動觀光產業收益。

金門縣觀光處副處長董雲馨指出，此次會議邀集縣府各單位、鄉鎮公所、金酒公司及金門國家公園管理處等，共同規劃金門2025年的37場以上觀光活動，包括金門親子嘉年華、中秋博狀元餅、金門馬拉松、海上長泳暨金廈泳渡、石蚵文化季、烈嶼芋頭季及坑道音樂節等例行活動，以及2025國際海洋藝術季等創新活動，希望讓活動時程完整有序，提供業者充分時間設計遊程包裝，進一步吸引國內外旅客參與。

金門將配合交通部觀光署的「台灣觀光100亮點捲動國旅方案」，聚焦本縣四大亮點景點－「建功嶼」、「莒光樓」、「山后民俗文化村」、「經武酒窖」，並搭配相關配套活動，提升旅遊吸引力。此外，金門今年成為影視產業熱點，由何潤東執導，陳柏霖、郭雪芙主演的偶像劇「不如海邊吹吹風」全境取景金門，並在AXN頻道、Hami Video、Rakuten Viki平台首播即登上收視冠軍。觀光處計畫以劇中場景作為行銷熱點，推動專屬遊程，吸引影迷及旅客造訪。