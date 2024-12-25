高雄洲仔濕地公園蚊蟲多、在地使用率低 市府承諾解決

高雄左營洲仔溼地公園長年因孳生蚊蟲，引發地方詬病，且公園屬國家級重要濕地，許多區域必須提前預約導覽，造成民眾無法直接入內遊憩，當地認為溼地已與當地都市發展現況不符，應遷至半屏湖濕地；高市府今日舉辦座談會與地方溝通，強調濕地對城市環境、生態保育的貢獻，承諾優化基礎設施，延長園區開放時間。

洲仔濕地原本是一片菱角田，2002年由台灣濕地保護聯盟、高雄市野鳥學會、文化愛河協會、高雄市綠色協會與柴山會等團體倡議，結合「水雉返鄉」計畫，規劃為洲仔濕地公園，當時獲得時任副市長林欽榮、市長謝長廷支持闢建，而後由濕盟無償認養管理至今，也成功讓水雉返鄉，成為高雄市中心區的水雉繁殖棲地，也是台灣首座都會荒野型的濕地公園。

洲仔濕地1969年在「左營都市計畫」中即規劃為公園用地，1989年土地徵收、2002年至2007年間辦理開闢工程，2018年「洲仔重要濕地(國家級)保育利用計畫」公告實施，去年啟動保育利用計畫第一次通盤檢討，今年獲內政部頒發「濕地標章」，高雄市最具代表性的環境教育場所也是左營區ESG的關鍵指標。

「鳥類還會在此棲息嗎?」市議員陳善慧說，溼地公園每逢雨季就孳生蚊蟲，社區登革熱病媒蚊指數常年偏高，居民處於危險環境中深恐爆發大流行，當地20多年來已由農村轉型為都市發展重要區域，34名里長為此已簽連署書，希望市府將濕地收回，並結合蓮池潭打造成特色公園，原本的永續培育場所應移到半屏山濕地。

目前洲仔濕地公園內「環境教育區」需在2週前採網路預約申請進入，最外圍「管理服務區」星期二至日開放，民眾無需預約就能進入，內部的「核心保護區」為避免人為活動干擾，僅提供學術研究之用；市議員陳麗珍表示，園區預約開放時間不固定，導致民眾實際入內參觀比例低，對內部環境了解不深，長年飽受蚊蟲多的困擾，建議取消預約制度，開放全區觀光，並加強整頓內部、清除野草。

管理洲仔濕地的台灣濕地保護聯盟理事長康敏捷說明，濕地分為核心保育區、環境教育區、管理服務區，每年有超過百場的團體及教育機構，逾2萬人次參訪。環境教育區原需提前2週預約進入，明年擴大志工量能，延長開放時間為每週二至週日早上8點至下午5點(週一休園整備)，採網路或當天現場登記即可進入。

工務局預訂明年將進行建設倍增計畫，將針對園區外週邊人行道及轉角、園區入口廣場、解說教育中心建物與周邊設施(含無障礙設施及教學水池等)、園區內步道、木平台、生態教學池、賞鳥塔與賞鳥牆、全區自導式解說設施等項目加強建設，也優化外圍步道安全性和視覺觀感。

公園處補充，洲仔濕地北側的蓮潭九期公園和東側原生植物園，將分別投入約372萬及500萬元經費完善既有設施；台灣師範大學教授方偉達和中山大學教授方力行，肯定洲仔濕地對於城市環境淨化的貢獻，以及濕地是都市稀缺的生態體系，對於整個城市居民的身心健康，都有很大的助益。

市議員李雅慧議議，公園應該檢討開放時間及設施使用，應該對市民友善。尾北里里長柯錦德也認為濕地開放時間有限制，且圍籬阻隔不易親近，濕地容易孳生蚊蟲，且周邊都市發展快速，濕地在此不合時宜，建議遷移至半屏湖濕地，將洲仔濕地公園廣種植開花樹種美化，開放民眾休憩活動，以帶動地方觀光發展。

台灣濕地保護聯盟、台灣野鳥協會、台灣森林城市協會等團體表示，濕地是城市內少見的公園型態，保留很多生態資源，希望市府能夠好好保護濕地。副市長林欽榮說，洲仔濕地在經歷左營20年來的巨大變化，仍保有其生態棲地及生態復育成果是何其珍貴，市府會堅定維持國家級公園屬性。

林欽榮責成工務局檢討啟動改進作為，對於洲仔濕地公園需再更貼近社區鄰里友善使用，優化洲仔濕地內外的基礎設施、延長園區開放時間及加碼建設周邊的場域。民眾對於半屏湖濕地的建議，市府將會洽詢專家學者，研議擴展半屏湖濕地生態空間的可行性。