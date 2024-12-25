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全台唯一屏東王船文化館27日開幕 壯觀王船懸掛全角度欣賞

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣王船文化館27日開幕，一樓360度環形沉浸式劇場「生命的長河」解開迎王平安祭典與王船的歷史源起。記者潘奕言／攝影
屏東縣王船文化館27日開幕，一樓360度環形沉浸式劇場「生命的長河」解開迎王平安祭典與王船的歷史源起。記者潘奕言／攝影

全台唯一的屏東王船文化館將於27日開幕，5層樓建築以船形與海洋為意象，館內除了展出東港及台灣各地迎王祭典外，還特地請在地國寶級師傅打造一艘王船懸掛於館內3樓，十分壯觀；縣府邀請全國民眾一起來感受東港迎王信仰文化。

王船文化館歷時3年完工，全館共5層，有海洋信仰、千歲巡狩、屏東代巡、打造神舟、東港迎王5大主題展示。除展館外，一樓有全台最南的誠品書店，及東港在地的漁行口食堂進駐，五樓則設有角頭酒吧，可遠眺東港及大鵬灣風景，視野極佳。

一樓360度環形沉浸式劇場，由策展人馮建璋以「生命的長河」解開迎王平安祭典與王船的歷史源起，結合東港在地藝術家黃志偉旁白，透過多媒體科技，帶領觀眾彷彿置身祭典現場，體驗迎王的壯闊與神聖。

二樓常設展「千歲巡狩」透過5大國家級民俗無形文化資產，了解台灣王船的演進與海外王船文化。特展首檔以「溫的日子」為主題，由東港子弟方智弘策展，透過12組訪者帶出東港人的生命故事，建構出溫王爺在東港人心中信仰的重量。

三樓「王之舟」展覽回顧屏東王船的歷史演變，最大亮點是由東隆宮王船組師傅循古法，耗時半年現地打造長42尺、寬12尺的「典藏王船」，可從館內不同角度，上下左右欣賞，非常壯觀。四樓則以人像、神轎以及儀仗器物等還原迎王祭典的遶境場景。

文化處表示，王船文化館27日開放，下午4點後免費進場，開幕首三日延長開放至晚上9點，晚上6時至9時夜間光雕秀「信仰的長河」；28日晚間7點邀請明華園總團戶外公演《么嘍正傳首部曲》。

王船文化館全票120元、屏東縣民優惠票60元，東港、南州、小琉球民眾免費入場。為歡慶開館，12月28至明年1月24日優惠全票99元、縣民票30元。

屏東縣王船文化館27日開幕，展出東隆宮溫王爺曾穿過的服飾。記者潘奕言／攝影
屏東縣王船文化館27日開幕，展出東隆宮溫王爺曾穿過的服飾。記者潘奕言／攝影
屏東縣王船文化館27日開幕，特地請在地國寶級師傅打造一艘王船懸掛於館內3樓，十分壯觀。記者潘奕言／攝影
屏東縣王船文化館27日開幕，特地請在地國寶級師傅打造一艘王船懸掛於館內3樓，十分壯觀。記者潘奕言／攝影
屏東縣王船文化館27日開幕，特地請在地國寶級師傅打造一艘王船懸掛於館內3樓，十分壯觀。記者潘奕言／攝影
屏東縣王船文化館27日開幕，特地請在地國寶級師傅打造一艘王船懸掛於館內3樓，十分壯觀。記者潘奕言／攝影
屏東縣王船文化館27日開幕，特地請在地國寶級師傅打造一艘王船懸掛於館內3樓，4名師傅均已超過70歲。記者潘奕言／攝影
屏東縣王船文化館27日開幕，特地請在地國寶級師傅打造一艘王船懸掛於館內3樓，4名師傅均已超過70歲。記者潘奕言／攝影
屏東縣王船文化館27日開幕，將東港東隆宮代天府牌樓製作模型展出。記者潘奕言／攝影
屏東縣王船文化館27日開幕，將東港東隆宮代天府牌樓製作模型展出。記者潘奕言／攝影

信仰 屏東 東港 王船 迎王

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