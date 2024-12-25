低溫一波波離島長者難挨 澎湖連續3天執行4後送任務

低溫天氣一波波，長居澎湖離島的長者病發，凌天航空救護直升機一連3天，在寒風低溫下執行4趟後送任務，今天還首度在東吉嶼直升機坪，後送望安將軍婦人至高雄長庚醫院治療。

澎湖衛生局表示，這一波低溫來襲，凌天航空救護直升機自23日起一連3天都有執行緊急後送紀錄，23、24日兩天接獲七美衛生所通報86歲婦人因呼吸衰竭及82歲婦人因敗血症等，申請醫療後送，分別後送高雄長庚醫院及高雄醫學大學附設中和紀念醫院進行後續治療。

今天中午，望安將軍離島一名63歲婦人疑急性青光眼，先由漁船冒著風浪載往東吉嶼，凌天航空救護直升機則從澎湖機場起飛，降落在望安東吉直升機機坪後，再載送婦人飛往高雄長庚醫院作進一步治療；下午4時許返航途中，又接獲通報七美一名39歲婦人疑因低血糖休克，搶先一步直接轉飛七美機場，再度護送患者至高雄長庚醫院治療。