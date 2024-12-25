快訊

勞動局出手！17歲女員工遭性侵輕生 麥當勞遭重罰百萬

Uber Eats申請併購foodpanda遭公平會打回票 3點理由曝光

麻疹群聚再+7！確診者足跡公布 彰化到台大體育館、北捷都去過

低溫一波波離島長者難挨 澎湖連續3天執行4後送任務

中央社／ 澎湖縣25日電

低溫天氣一波波，長居澎湖離島的長者病發，凌天航空救護直升機一連3天，在寒風低溫下執行4趟後送任務，今天還首度在東吉嶼直升機坪，後送望安將軍婦人至高雄長庚醫院治療。

澎湖衛生局表示，這一波低溫來襲，凌天航空救護直升機自23日起一連3天都有執行緊急後送紀錄，23、24日兩天接獲七美衛生所通報86歲婦人因呼吸衰竭及82歲婦人因敗血症等，申請醫療後送，分別後送高雄長庚醫院及高雄醫學大學附設中和紀念醫院進行後續治療。

今天中午，望安將軍離島一名63歲婦人疑急性青光眼，先由漁船冒著風浪載往東吉嶼，凌天航空救護直升機則從澎湖機場起飛，降落在望安東吉直升機機坪後，再載送婦人飛往高雄長庚醫院作進一步治療；下午4時許返航途中，又接獲通報七美一名39歲婦人疑因低血糖休克，搶先一步直接轉飛七美機場，再度護送患者至高雄長庚醫院治療。

低溫 機場 澎湖 直升機 長庚

延伸閱讀

苗栗濃霧特報、能見度不足200公尺 西半部今易有局部霧

跟著最美台劇《不如海邊吹吹風》踩點金門！ 冬遊離島4大玩法，馬祖擺暝、澎湖乞龜元宵體驗

嘉義縣濃霧特報 能見度不足200公尺 行車用路注意安全

澎湖亮起來 遊客中心及風櫃洞涼亭夜間照明點燈

相關新聞

開箱全新高雄車站機電設備 神秘「9又4分之3月台」曝光

高雄鐵路地下化耗時20年，高雄車站第二階段工程預計本月底完工，全新車站歷經10年工程終於完成，車站的「雲朵天棚」已經竣工...

陸客自由行旺小三通運能吃緊 金門縣府建請中央增班

隨著兩岸交流逐漸恢復，金門小三通航線逐漸成為連結金廈的重要交通樞紐，但現行航班數量不足以應對逐步回升的旅客需求，引發地方...

屏東縣府攜手LINE設「今天好屏友」帳號 推觀光景點互動體驗

屏東縣政府與通訊軟體LINE台灣共同推動數位創生計畫，推出「今天好屏友」官方帳號，以及觀光景點互動體驗功能，遊客能即時接...

高雄洲仔濕地公園蚊蟲多、在地使用率低 市府承諾解決

高雄左營洲仔溼地公園長年因孳生蚊蟲，引發地方詬病，且公園屬國家級重要濕地，許多區域必須提前預約導覽，造成民眾無法直接入內...

全台唯一屏東王船文化館27日開幕 壯觀王船懸掛全角度欣賞

全台唯一的屏東縣王船文化館將於27日開幕，5層樓建築以船形與海洋為意象，館內除了展出東港及台灣各地迎王祭典外，還特地請在...

高市大同醫院由長庚接手 元旦起24小時接生、兒科急診

高雄市立大同醫院明年起將由高雄長庚接手，長庚今天表示，1月1日起凌晨0時起提供24小時心導管、接生與兒科急診服務，並規劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。