快訊

建中校友晚宴陷辱女惹議！呱吉還原現場：沒注意菜單「但有感受到洋蔥」

她欠200萬元深夜遇飛車討債 國道時速飆190公里追撞釀3死

亞塞拜然客機傳墜毀哈薩克畫面曝光 機上67人已知12人倖存

聽新聞
0:00 / 0:00

影／藏身地下！直擊台鐵高雄車站神秘設施 大型隧道風機如噴射機引擎

聯合報／ 記者王勇超宋原彰／高雄即時報導
台鐵高雄車站隧道兩端各有2台隧道風機，長、寬各約2公尺50公分、重約5公噸。記者王勇超／攝影
台鐵高雄車站隧道兩端各有2台隧道風機，長、寬各約2公尺50公分、重約5公噸。記者王勇超／攝影

台鐵高雄車站地下化工程工程歷時20年，今年底即將完工。藏身車站地下空間的設施今天正式亮相，包括管制區域內的中央監控室、空調冰水主機，及總價超過1000萬元、全台最大的隧道風機組。鐵道局人員說，高雄車站的隧道風機啟動後猶如噴射機引擎，可迅速排空隧道煙霧。

交通部鐵道局28日將開放民眾參觀高雄車站，今天率先對媒體公開車站內部重要系統設備，揭開高雄車站運作的神秘面紗。鐵道局南部工程分局簡任正工程司謝明勳首先帶媒體穿越高雄車站地下二樓的辦公區域，經過宛如迷宮一般蜿蜒的通道，抵達一扇寫有「非經許可、不得進入」的灰色鐵門。謝明勳說，門後就是目前全台最大的隧道風機。

謝明勳表示，隧道排風機是地下化的鐵路才會有的設備，高雄車站地下化完成後，兩端都是隧道，若發生火警或不明氣體逸散意外，藏在隧道內的巨大風機設備啟動後風速可達每秒120公尺，盡速排空煙霧，讓人員能夠比照美國標準在6分鐘內全數疏散。

記者直擊，隧道排風機啟動後發出震耳欲聾的巨響，鐵道局工作人員笑說「很像噴射機引擎」，有攝影記者在風口吹出的一端行走時，不僅頭髮被強風吹亂，身體也因巨大的風壓而無法穩定前進。

鐵道局工程司徐接興說，隧道風機的偵測器連接中央監控，發生火災時會自己啟動，工作人員也可以把開關改成手動。為了防止發生人員意外，隧道風機外面特別設置一層防護網，在風機的對面也設置吸音材質，以降低啟動後的音量。

謝明勳也帶領媒體參觀可掌握高雄各站點行車及系統運作動態的中央監控室。謝明勳說，從左營到鳳山，鐵路隧道長度約15公里，中央監控室電視牆上的即時車站監控畫面，可以讓工作人員在發生事故或淹水、地震等天災時，及時啟動相關設備。

鐵道局工程司葉名揚說，高雄車站的冰水主機機房是透過熱交換的方式，製造攝氏5度的冰水並送往空調主機，再將空調主機的12度熱水送回冷水機房，循環作用下產生支應整座高雄車站的空調冷氣。

參訪的媒體最後從一處被暱稱為「九又四分之三月台」的東端逃生梯離開。台鐵高雄車站站長黃登瑞說，這處逃生梯的出口可從內部開門，但外面要用專用鑰匙才能打開，轄區消防隊都有鑰匙，救災時會由台鐵協助區分乘客疏散路線與救災動線。

台鐵高雄車站的隧道風機出風口如噴射機引擎。記者王勇超／攝影
台鐵高雄車站的隧道風機出風口如噴射機引擎。記者王勇超／攝影
台鐵高雄車站空調的冰水主機。記者王勇超／攝影
台鐵高雄車站空調的冰水主機。記者王勇超／攝影
台鐵高雄車站空調的冰水主機透過熱交換的方式，以冷、熱水循環讓空調產生冷氣。記者王勇超／攝影
台鐵高雄車站空調的冰水主機透過熱交換的方式，以冷、熱水循環讓空調產生冷氣。記者王勇超／攝影
高雄車站的東端逃生梯出口可從內部開門，但若從外面要用專用鑰匙才能打開，轄區消防隊都有鑰匙。記者王勇超／攝影
高雄車站的東端逃生梯出口可從內部開門，但若從外面要用專用鑰匙才能打開，轄區消防隊都有鑰匙。記者王勇超／攝影
台鐵高雄車站中央監控室，可掌握高雄各站點行車及系統運作動態。記者王勇超／攝影
台鐵高雄車站中央監控室，可掌握高雄各站點行車及系統運作動態。記者王勇超／攝影
為了防止發生人員意外，隧道風機外面特別設置一層防護網。記者王勇超／攝影
為了防止發生人員意外，隧道風機外面特別設置一層防護網。記者王勇超／攝影
高雄車站的東端逃生梯因為平時管制嚴格，相當神秘，被鐵道局內部暱稱為「九又四分之三月台」。記者王勇超／攝影
高雄車站的東端逃生梯因為平時管制嚴格，相當神秘，被鐵道局內部暱稱為「九又四分之三月台」。記者王勇超／攝影
台鐵高雄車站的隧道風機，藏身在車站地下一處寫有「非經許可、不得進入」的灰色鐵門後方。記者王勇超／攝影
台鐵高雄車站的隧道風機，藏身在車站地下一處寫有「非經許可、不得進入」的灰色鐵門後方。記者王勇超／攝影

台鐵 監控 鐵道 高雄車站

延伸閱讀

開箱全新高雄車站機電設備 神秘「9又4分之3月台」曝光

南迴無敵海景將不再？ 廠商擬設風力發電 地方憂

影／綠電垃圾風暴未解 各地風場延役之戰再起

影／綠電垃圾風暴將至 廢棄的風機葉片該藏哪？

相關新聞

開箱全新高雄車站機電設備 神秘「9又4分之3月台」曝光

高雄鐵路地下化耗時20年，高雄車站第二階段工程預計本月底完工，全新車站歷經10年工程終於完成，車站的「雲朵天棚」已經竣工...

陸客自由行旺小三通運能吃緊 金門縣府建請中央增班

隨著兩岸交流逐漸恢復，金門小三通航線逐漸成為連結金廈的重要交通樞紐，但現行航班數量不足以應對逐步回升的旅客需求，引發地方...

影／藏身地下！直擊台鐵高雄車站神秘設施 大型隧道風機如噴射機引擎

台鐵高雄車站地下化工程工程歷時20年，今年底即將完工。藏身車站地下空間的設施今天正式亮相，包括管制區域內的中央監控室、空...

影／陣容龐大！2024神明聯誼會 前立法院長王金平：祈願兩岸和平

來自全球7大宗教、8各國家宗教代表今天在佛光山佛陀紀念館舉行世界神明聯誼會，逾10萬名信眾和上千座神轎齊聚一堂，場面壯觀...

高雄2024世界神明聯誼會 創962家宮廟、3853神尊參與刷新世界紀錄

2024世界神明聯誼會來自全球7大宗教逾10萬人今齊聚在佛光山佛陀紀念館，今年大會宣布創下962家宮廟、3853神尊參與...

影／氣溫驟降 高雄產業園區水蒸氣明顯引疑慮 環保局稽查了

受東北季風影響，氣溫明顯驟降且濕度高，高雄市各產業園區廠商因無法迅速調整排放溫度，以致產生大量水蒸氣，引發民眾疑慮，近來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。