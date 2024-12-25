影／藏身地下！直擊台鐵高雄車站神秘設施 大型隧道風機如噴射機引擎

台鐵高雄車站地下化工程工程歷時20年，今年底即將完工。藏身車站地下空間的設施今天正式亮相，包括管制區域內的中央監控室、空調冰水主機，及總價超過1000萬元、全台最大的隧道風機組。鐵道局人員說，高雄車站的隧道風機啟動後猶如噴射機引擎，可迅速排空隧道煙霧。

交通部鐵道局28日將開放民眾參觀高雄車站，今天率先對媒體公開車站內部重要系統設備，揭開高雄車站運作的神秘面紗。鐵道局南部工程分局簡任正工程司謝明勳首先帶媒體穿越高雄車站地下二樓的辦公區域，經過宛如迷宮一般蜿蜒的通道，抵達一扇寫有「非經許可、不得進入」的灰色鐵門。謝明勳說，門後就是目前全台最大的隧道風機。

謝明勳表示，隧道排風機是地下化的鐵路才會有的設備，高雄車站地下化完成後，兩端都是隧道，若發生火警或不明氣體逸散意外，藏在隧道內的巨大風機設備啟動後風速可達每秒120公尺，盡速排空煙霧，讓人員能夠比照美國標準在6分鐘內全數疏散。

記者直擊，隧道排風機啟動後發出震耳欲聾的巨響，鐵道局工作人員笑說「很像噴射機引擎」，有攝影記者在風口吹出的一端行走時，不僅頭髮被強風吹亂，身體也因巨大的風壓而無法穩定前進。

鐵道局工程司徐接興說，隧道風機的偵測器連接中央監控，發生火災時會自己啟動，工作人員也可以把開關改成手動。為了防止發生人員意外，隧道風機外面特別設置一層防護網，在風機的對面也設置吸音材質，以降低啟動後的音量。

謝明勳也帶領媒體參觀可掌握高雄各站點行車及系統運作動態的中央監控室。謝明勳說，從左營到鳳山，鐵路隧道長度約15公里，中央監控室電視牆上的即時車站監控畫面，可以讓工作人員在發生事故或淹水、地震等天災時，及時啟動相關設備。

鐵道局工程司葉名揚說，高雄車站的冰水主機機房是透過熱交換的方式，製造攝氏5度的冰水並送往空調主機，再將空調主機的12度熱水送回冷水機房，循環作用下產生支應整座高雄車站的空調冷氣。

參訪的媒體最後從一處被暱稱為「九又四分之三月台」的東端逃生梯離開。台鐵高雄車站站長黃登瑞說，這處逃生梯的出口可從內部開門，但外面要用專用鑰匙才能打開，轄區消防隊都有鑰匙，救災時會由台鐵協助區分乘客疏散路線與救災動線。