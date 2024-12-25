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影／陣容龐大！2024神明聯誼會 前立法院長王金平：祈願兩岸和平

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
前立法院長、中華傳統宗教總會榮譽會長王金平，不時與高雄市長陳其邁咬耳朵，互動熱絡。記者郭韋綺／攝影
前立法院長、中華傳統宗教總會榮譽會長王金平，不時與高雄市長陳其邁咬耳朵，互動熱絡。記者郭韋綺／攝影

來自全球7大宗教、8各國家宗教代表今天在佛光山佛陀紀念館舉行世界神明聯誼會，逾10萬名信眾和上千座神轎齊聚一堂，場面壯觀，不同教別的宗教彼此寬容學習，發揮宗教最大力量，為世界祈求和平。

擔任中華傳統宗教總會榮譽會長的前立法院長王金平致詞說，回想十多年前星雲大師交代籌辦世界神明聯誼會及中華傳統宗教總會，經過各種規格改造和大師領導下，如今神明聯誼會愈辦愈擴大，今年擴大到世界7大宗教參與盛會，不但陣容龐大，且神聖熱鬧。

王金平亦提到，星雲大師畢生最大願望，就是希望兩岸和平，每個人的心都要保持真切真誠，從自我和悅開始，創造家庭的和睦，促進族群融合及社會和諧，達到兩岸和平。

王金平說，星雲大師曾說兩岸和平之道在於「合」與「和」，亦即合作、和平，只要兩岸能夠和平，相信祈願世界和平就能邁進一大步，希望大家可以一起來完成大師遺願，讓社會團結、朝野和諧，促進兩岸和平乃至世界和平「相信大師在上天指引我們要走這條世界和平的大道」。

佛光山住持心保和尚表示，看到大家帶著法喜的心和對信仰虔誠來到佛光山是美好的事情，透過世界神明聯誼會就知道宗教是多元的，各宗教互相觀摩學習、互相幫忙，讓世界可以愈來愈寬大、愈來愈自在。

心保和尚說，今年聯誼會主題祥和歡喜旨在向全世界表明，世界就是需要祥和、歡喜、和諧、和平，宗教融合力量，和諧的力量，和平的力量，這都是當今世界懇切需要的智慧和光榮。

屏東鹽埔鄉高朗村的臻光教會執事王珮倫說，近幾年從烏俄戰爭、以巴衝突到台海關係緊張，世界充滿不確定性，宗教間都有共同心願，希望發揮力量讓世界和平不要再有紛爭。

前立法院長、中華傳統宗教總會榮譽會長王金平祈願兩岸和平。記者郭韋綺／攝影
前立法院長、中華傳統宗教總會榮譽會長王金平祈願兩岸和平。記者郭韋綺／攝影

信仰 星雲大師 王金平 神明 聯誼

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