開箱全新高雄車站機電設備 神秘「9又4分之3月台」曝光

高雄鐵路地下化耗時20年，高雄車站第二階段工程預計本月底完工，全新車站歷經10年工程終於完成，車站的「雲朵天棚」已經竣工，原本只開放南半側的下沉式廣場也將全部啟用，鐵道局今日搶先曝光車站地下機電設施，包括中央監控室、排風機、和僅供緊急事故使用、台鐵內部暱稱「9又4分之3月台」的神祕出口。

高雄車站內部的「中央監控室」能同時控制高雄8個車站和2個一等車站的環控設備，包括空調、火警、電力設備和雜項等，還有控制隧道的超越控制盤、火警造景盤等，24小時均有安排人力，能操作門禁緊急求助系統、電梯電扶梯系統、數位多媒體系統等，監控室內的電視牆也能提供即時車站影像，以此節省台鐵在其他車站的人力運用。

鐵道局表示，目前每個車站隧道都會在南北側各設置2套的「隧道風機」，當隧道內發生火警或有高濃度濃煙和一氧化碳等有害氣體時，能透過風機排除；當火車車體失火，司機員也能夠過行調無線電通報中央監控室，判斷人員如何逃生後，監控室人員就能開啟風機排風、送風機制，排除火警，風機風速每秒能達到120CMS。

此外，高雄車站設有4台「冰水主機」交替運轉，供應車站內部所有空調設備所需的冰水，低溫5度的冰水透過馬達送到各個空調機後，送回冰水主機房時已升溫至12度，再度降溫後循環使用；鐵道局表示，空調系統會搭配變頻設備，達到節能減碳，目前高雄車站已達到綠建築標準。

高雄車站原先已設計達200年防洪標準，但鐵道局仍為了防範非預計性暴雨導致地下車站大量進水，中央監控室會根據高雄10個車站匯報的雨量狀況，判斷是否啟動位在新左營站、鳳山站下地處的「防洪閘門」，大型鋼板閘門若啟動後，各列車就不得再進入地下隧道。

為了便利捷運、台鐵的轉乘需求，高雄車站第二月台6、7車處目前已施作捷運轉乘通道，未來啟用後，台鐵旅客可從地下3樓的U3月台層，直達地下4層的U4捷運月台層，最少能縮短5至10分鐘的步行時間；另外為減少落軌意外，台鐵已規劃在第4月台4股道南邊試辦「月台門」，若試辦成功，高雄車站會全面裝設，甚至推廣至其他主要車站。