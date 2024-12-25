高雄2024世界神明聯誼會 創962家宮廟、3853神尊參與刷新世界紀錄

2024世界神明聯誼會來自全球7大宗教逾10萬人今齊聚在佛光山佛陀紀念館，今年大會宣布創下962家宮廟、3853神尊參與，3度刷新世界紀錄，為聯誼會畫下完美句點，眾神尊聖駕依序回鑾。

今天中午，世界神明聯誼會舉行世界祈和平法會，下午由世界紀錄協會美國高級認證官科林斯Collis，親自到場計數認證並於世界祈和平法會後宣布，包括創下世界最多宮廟教堂參加的全球多元宗教聯誼會、世界最多佛像與神像同時聚集的全球多元宗教聯誼會。