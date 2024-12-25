陸客自由行旺小三通運能吃緊 金門縣府建請中央增班

隨著兩岸交流逐漸恢復，金門小三通航線逐漸成為連結金廈的重要交通樞紐，但現行航班數量不足以應對逐步回升的旅客需求，引發地方不滿。金門縣政府於昨日召集地方旅遊相關公協會，舉行「提升大陸旅客赴金遊接待品質」討論會，針對目前接待旅客的困境提出解決方案，與會人員也表態將發起聯署，請求向中央爭取增班。

金門縣府觀光處表示，隨著疫情後兩岸交流逐步恢復，金廈航線的平均載客率已達70.79%，週末更高達85.84%。尤其在節假日期間，水頭港場站班班客滿，常有大批旅客因無票可購而滯留或行程受阻，旅遊體驗大受影響，需求仍遠超供應，導致旅客排隊等候、爭搶臨時加班船與售票爭議不斷，對金門旅遊的體驗和印象造成負面影響。

近期交通部航港局公布的明年1月小三通航班規劃中，金廈航線每日維持20班，並未因旅遊需求的成長而增加班次，與會的地方旅遊公協會代表對此表示不滿，認為現有班次無法滿足陸客與國內旅客的需求，對於地方經濟發展幫助有限。

討論會中，各公協會代表不僅強調增班的迫切性，還針對提升接待品質提出多項建議，包括強化接待環境的友善與安全性，避免業者之間的削價競爭，以共同維護金門旅遊形象。針對現有問題，代表們建議中央單位與地方產業應加強合作，透過提前部署應對未來旅遊高峰，避免出現臨時加班船數不足或售票混亂的情況，進一步提升金門的旅遊吸引力。

與會代表建議，為因應日益增長的旅遊需求，金廈航班應由現行的20班增至28班，以舒緩旅客滯留及排隊的壓力，特別是在農曆春節等重大節假日期間。增加航班不僅有助於旅遊品質的提升，也將為金門當地經濟注入新的活力。

金門縣府表示，對於地方公協會的訴求深表認同，未來將再次向中央單位建言，爭取增班計畫的落實。縣府強調，小三通航線不僅是金門觀光產業的重要支柱，更是兩岸交流的重要橋樑，面對未來的旅遊需求，增班計畫是促進健康有序發展的必要措施，期盼中央單位能考量地方的實際需求，儘早做出調整。