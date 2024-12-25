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陸客自由行旺小三通運能吃緊 金門縣府建請中央增班

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
隨著疫情後兩岸交流逐步恢復，金廈航線的平均載客率已達70.79%，週末更高達85.84%。尤其在節假日期間，水頭港場站班班客滿。記者蔡家蓁／攝影
隨著疫情後兩岸交流逐步恢復，金廈航線的平均載客率已達70.79%，週末更高達85.84%。尤其在節假日期間，水頭港場站班班客滿。記者蔡家蓁／攝影

隨著兩岸交流逐漸恢復，金門小三通航線逐漸成為連結金廈的重要交通樞紐，但現行航班數量不足以應對逐步回升的旅客需求，引發地方不滿。金門縣政府於昨日召集地方旅遊相關公協會，舉行「提升大陸旅客赴金遊接待品質」討論會，針對目前接待旅客的困境提出解決方案，與會人員也表態將發起聯署，請求向中央爭取增班。

金門縣府觀光處表示，隨著疫情後兩岸交流逐步恢復，金廈航線的平均載客率已達70.79%，週末更高達85.84%。尤其在節假日期間，水頭港場站班班客滿，常有大批旅客因無票可購而滯留或行程受阻，旅遊體驗大受影響，需求仍遠超供應，導致旅客排隊等候、爭搶臨時加班船與售票爭議不斷，對金門旅遊的體驗和印象造成負面影響。

近期交通部航港局公布的明年1月小三通航班規劃中，金廈航線每日維持20班，並未因旅遊需求的成長而增加班次，與會的地方旅遊公協會代表對此表示不滿，認為現有班次無法滿足陸客與國內旅客的需求，對於地方經濟發展幫助有限。

討論會中，各公協會代表不僅強調增班的迫切性，還針對提升接待品質提出多項建議，包括強化接待環境的友善與安全性，避免業者之間的削價競爭，以共同維護金門旅遊形象。針對現有問題，代表們建議中央單位與地方產業應加強合作，透過提前部署應對未來旅遊高峰，避免出現臨時加班船數不足或售票混亂的情況，進一步提升金門的旅遊吸引力。

與會代表建議，為因應日益增長的旅遊需求，金廈航班應由現行的20班增至28班，以舒緩旅客滯留及排隊的壓力，特別是在農曆春節等重大節假日期間。增加航班不僅有助於旅遊品質的提升，也將為金門當地經濟注入新的活力。

金門縣府表示，對於地方公協會的訴求深表認同，未來將再次向中央單位建言，爭取增班計畫的落實。縣府強調，小三通航線不僅是金門觀光產業的重要支柱，更是兩岸交流的重要橋樑，面對未來的旅遊需求，增班計畫是促進健康有序發展的必要措施，期盼中央單位能考量地方的實際需求，儘早做出調整。

另外，不少在地民眾表示，現在周末想去大陸走走都很難，因為船班都被訂滿，一位難求，聽說很多都是旅行社跟陸客「包走」，嚴重影響金門人的權益，希望中央可以儘快增班。

金門縣政府昨日邀集地方相關產業公協會召開「提升大陸旅客赴金遊接待品質」討論會議，與地區旅遊相關公協會共同探討當前旅遊接待面臨的困境與改善方向。圖／縣府提供
金門縣政府昨日邀集地方相關產業公協會召開「提升大陸旅客赴金遊接待品質」討論會議，與地區旅遊相關公協會共同探討當前旅遊接待面臨的困境與改善方向。圖／縣府提供

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