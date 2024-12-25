影／氣溫驟降 高雄產業園區水蒸氣明顯引疑慮 環保局稽查了

受東北季風影響，氣溫明顯驟降且濕度高，高雄市各產業園區廠商因無法迅速調整排放溫度，以致產生大量水蒸氣，引發民眾疑慮，近來陸續接獲多起陳情；環保局稽查，多家廠商操作參數均正常，已主動提升排放氣體溫度，降低水蒸氣濃度。

近期天候不佳，產業園區廠家因無法迅速調整排放溫度，以致產生大量水蒸氣。經高市環保局主動派員查處各產業園區，廠家操作參數均為正常，且符合許可規範。

為改善排放水蒸氣狀況，多家廠家已於排放管道尾端加設加溫器，主動提升排放氣體溫度，降低水蒸氣濃度，以減少民眾疑慮。

環保局表示，各重點產業園區均有24小時駐點人員，進行主動稽查廠家製程操作，並利用CCTV與AI辨識系統持續監控排放情形，一旦發現汙染告警或汙染情事，將立即查處，以減少產業園區汙染情事。