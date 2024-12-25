快訊

國光客運台北車站元旦起結束營業 4路線改乘車處「要爬4樓」

Uber Eats併購foodpanda沒了！公平會禁止結合

美國AI政策大翻轉？創新競爭即將掛帥

聽新聞
0:00 / 0:00

影／周春米化身托嬰助手 「三育」政策要當年輕爸媽神隊友

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米就職2周年，今到萬丹鄉公托中心，擔任一日托嬰中心助手，說故事給小朋友聽。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米就職2周年，今到萬丹鄉公托中心，擔任一日托嬰中心助手，說故事給小朋友聽。記者劉星君／攝影

屏東縣長周春米就職2周年，今到萬丹鄉公托中心，擔任一日托嬰中心助手，說明三大友善育兒政策，生育津貼加碼、公共托育倍增、學前教育優化。周春米說，縣府當年輕爸媽神隊友，幫忙把Baby照顧好，敢生、願意生，可以生，生了又能照顧好。

周春米今一早到萬丹鄉公托中心，穿上圍裙，化身托嬰中心助手「小米姐姐」，為孩子們講故事、陪伴幼兒及餵牛奶。

「看到新生兒就充滿希望」，周春米說，每個寶貝都是家庭的希望，建置更友善育兒政策，縣府責無旁貸，她上任後，在既有的社福基礎上更加細膩規畫，貼近民眾需求，當年輕爸媽的神隊友。縣府推出友善育兒政策，「生育」、「托育」、「教育」三大方向，從媽媽懷孕、生產、坐月子、新手爸媽上路、0-2歲托育、學前教育，縣府都做好規畫。

周春米說，生育津貼部分，縣府從2023年起發放生育津貼每名新生兒2萬元，明年2025年1月1日起，屏東縣第2名以上新生兒生育津貼再加碼1萬元，調升為3萬元。

周春米說，公共托育部分，全縣有8家公設民營托嬰中心，提供172個幼兒托育名額，未來規畫再增17家，可增加收托767名幼兒。其中明年2025年會預計先完成6家，包含屏東市華山、屏東市公正、里港鄉、東港鎮、潮州鎮幸福及竹田鄉，新增收托名額達188人，托育服務容量將翻倍，給0到2歲幼兒更妥善照顧。

學前教育，周春米說，縣府積極加速加量提升2歲至未滿3歲公共化教保服務供應量，今年度增12班120名幼兒，2025年度預定增4班32名幼兒，增加2歲專班供應量。屏東縣非營利幼兒園24間，間數是六都以外全國第二，提供2029名幼兒教育。私立幼兒園申請準公共化比率達79.67%，整體幼兒教保服務惠及1萬1112名幼兒。

「屏東一直走在希望道路上！」周春米說，要更多人留在屏東打拚，讓更多年輕人願意回屏東，除產業條件，營造良好生活機能非常重要，縣府延續既有基礎，例如圖書館、共融公園等，進一步建構安心生育、托育與教育環境，讓爸爸媽媽放心，與大家一起努力，安居樂業，朝希望城市。

屏東縣長周春米（右三）就職2周年，今到萬丹鄉公托中心，擔任一日托嬰中心助手，說明三大友善育兒政策，生育津貼加碼、公共托育倍增、學前教育優化。縣府當年輕爸媽神隊友。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（右三）就職2周年，今到萬丹鄉公托中心，擔任一日托嬰中心助手，說明三大友善育兒政策，生育津貼加碼、公共托育倍增、學前教育優化。縣府當年輕爸媽神隊友。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米就職2周年，今到萬丹鄉公托中心，擔任一日托嬰中心助手。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米就職2周年，今到萬丹鄉公托中心，擔任一日托嬰中心助手。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米就職2周年，今到萬丹鄉公托中心，擔任一日托嬰中心助手，協助餵奶。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米就職2周年，今到萬丹鄉公托中心，擔任一日托嬰中心助手，協助餵奶。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米就職2周年，今到萬丹鄉公托中心，擔任一日托嬰中心助手，說故事給小朋友聽。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米就職2周年，今到萬丹鄉公托中心，擔任一日托嬰中心助手，說故事給小朋友聽。記者劉星君／攝影

周春米 托育

延伸閱讀

影／財劃法修法後 周春米憂心影響屏東重大交通建設

屏東2社區環保綠生活 獲環境部低碳永續競賽肯定

財劃法修正屏東分配墊底 周春米：極度不公拉大南北差距

立院通過三法案 周春米憂影響重大建設 要立院懸崖勤馬

相關新聞

陸客自由行旺小三通運能吃緊 金門縣府建請中央增班

隨著兩岸交流逐漸恢復，金門小三通航線逐漸成為連結金廈的重要交通樞紐，但現行航班數量不足以應對逐步回升的旅客需求，引發地方...

影／異中有同...2024世界神明聯誼會 7大宗教逾10萬人齊聚佛光山

世界神明聯誼會來自7大宗教、8個國家，逾10萬人今天齊聚佛光山佛陀紀念館，佛教、天主教、道教、伊斯蘭教、日本神道教、印度...

高雄2024世界神明聯誼會 創962家宮廟、3853神尊參與刷新世界紀錄

2024世界神明聯誼會來自全球7大宗教逾10萬人今齊聚在佛光山佛陀紀念館，今年大會宣布創下962家宮廟、3853神尊參與...

影／氣溫驟降 高雄產業園區水蒸氣明顯引疑慮 環保局稽查了

受東北季風影響，氣溫明顯驟降且濕度高，高雄市各產業園區廠商因無法迅速調整排放溫度，以致產生大量水蒸氣，引發民眾疑慮，近來...

影／周春米化身托嬰助手 「三育」政策要當年輕爸媽神隊友

屏東縣長周春米就職2周年，今到萬丹鄉公托中心，擔任一日托嬰中心助手，說明三大友善育兒政策，生育津貼加碼、公共托育倍增、學...

高雄A1交通事故下降 陳其邁：全面改善高齡者交通困境

高雄市長陳其邁近日主持高市府今年第12次道安會報，會議聚焦高齡者、行人安全與捷運施工交維，他表示11月份A1交通事故死亡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。