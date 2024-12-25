影／周春米化身托嬰助手 「三育」政策要當年輕爸媽神隊友
屏東縣長周春米就職2周年，今到萬丹鄉公托中心，擔任一日托嬰中心助手，說明三大友善育兒政策，生育津貼加碼、公共托育倍增、學前教育優化。周春米說，縣府當年輕爸媽神隊友，幫忙把Baby照顧好，敢生、願意生，可以生，生了又能照顧好。
周春米今一早到萬丹鄉公托中心，穿上圍裙，化身托嬰中心助手「小米姐姐」，為孩子們講故事、陪伴幼兒及餵牛奶。
「看到新生兒就充滿希望」，周春米說，每個寶貝都是家庭的希望，建置更友善育兒政策，縣府責無旁貸，她上任後，在既有的社福基礎上更加細膩規畫，貼近民眾需求，當年輕爸媽的神隊友。縣府推出友善育兒政策，「生育」、「托育」、「教育」三大方向，從媽媽懷孕、生產、坐月子、新手爸媽上路、0-2歲托育、學前教育，縣府都做好規畫。
周春米說，生育津貼部分，縣府從2023年起發放生育津貼每名新生兒2萬元，明年2025年1月1日起，屏東縣第2名以上新生兒生育津貼再加碼1萬元，調升為3萬元。
周春米說，公共托育部分，全縣有8家公設民營托嬰中心，提供172個幼兒托育名額，未來規畫再增17家，可增加收托767名幼兒。其中明年2025年會預計先完成6家，包含屏東市華山、屏東市公正、里港鄉、東港鎮、潮州鎮幸福及竹田鄉，新增收托名額達188人，托育服務容量將翻倍，給0到2歲幼兒更妥善照顧。
學前教育，周春米說，縣府積極加速加量提升2歲至未滿3歲公共化教保服務供應量，今年度增12班120名幼兒，2025年度預定增4班32名幼兒，增加2歲專班供應量。屏東縣非營利幼兒園24間，間數是六都以外全國第二，提供2029名幼兒教育。私立幼兒園申請準公共化比率達79.67%，整體幼兒教保服務惠及1萬1112名幼兒。
「屏東一直走在希望道路上！」周春米說，要更多人留在屏東打拚，讓更多年輕人願意回屏東，除產業條件，營造良好生活機能非常重要，縣府延續既有基礎，例如圖書館、共融公園等，進一步建構安心生育、托育與教育環境，讓爸爸媽媽放心，與大家一起努力，安居樂業，朝希望城市。
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