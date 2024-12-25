影／異中有同...2024世界神明聯誼會 7大宗教逾10萬人齊聚佛光山

世界神明聯誼會來自7大宗教、8個國家，逾10萬人今天齊聚佛光山佛陀紀念館，佛教、天主教、道教、伊斯蘭教、日本神道教、印度教、美國印地安傳統宗教，彼此尊重包容，共同祈求世界和平，猶如一場盛大宗教嘉年華會。

2011年佛陀紀念館開館以來，佛光山開山祖師星雲大師年年舉辦「世界神明聯誼會」，成為宮廟神明與佛陀年度盛會，13年來辦了14次。早上7時起，所有參與的各方神明及宮廟，以同中有異、異中有同的精神跨越宗教隔閡，從問道堂沿途以語言或歌唱祈福，步行到菩提廣場大會師，參加上供祈福法會。

除全台上千個宮廟參與，更有巴西羅馬天主教、美國大地之神、菲律賓宿霧聖嬰團、日本沖繩縣石垣市石垣宮、馬來西亞柔佛馬西玄天上帝古廟、印度、澳門等宗教代表齊聚，「當佛陀遇見神明」，象徵宗教交融與和諧。

美國大地之神展示傳統和當代原住民歌曲和舞蹈，多種獨特的舞蹈風格，從動物故事和治療舞蹈到充滿活力的當代鏡湖舞蹈，這些古老的歌曲通過口述歷史世代相傳，並由各部落的歌曲保管人保存下來。看到傳統服飾和羽毛，以及華麗鮮艷的彩色服裝。

菲律賓宿霧聖嬰團向來每年必定參加，盛裝打扮，女眾以華麗服飾及鮮艷的長裙，以曼妙舞姿邊走邊舞，手中抱著小耶蘇像，男眾揹鼓、鐵琴等樂器，在鼓聲樂隊敲打的歡樂中，滿臉笑容與佛陀接心，成了行進中相當吸睛的隊伍。

第一次來參加的日本千葉東神社祭祀的是「大三津見神」，神祇是坐在神轎裡一起供奉的。神道教是日本人尊敬自然所延伸出來的祖靈信仰，每年9月上旬，日本各個地區的神社會聯合地區市政舉辦傳統的例大祭，祭典儀式中，信徒會抬著神轎遊行、供奉諸尊神明，以求五穀豐登，信仰傳承。

「美國奧斯汀禪韻藝術團」成員包括金牛樂隊和功夫才藝青少年。不同年齡層、各個地區的歌手、鼓手和舞者，穿著傳統服飾，通過藝術表演，搭建中西文化交流，熱鬧非凡。第一次參加的印度教薩哈吉亞團—黑天神之大愛，以戲碼「人類之道」和「克里希納神與迦梨神之結合」，帶領女行者和伴奏者表演。

此外，還有國際陣頭表演，今年7大宗教也就形成了國際性的陣頭表演，共有5隊代表，中午先由國家文化資產—內門紫雲宮中埔頭「宋江獅陣」表演，宋江獅陣是內門公認的最早的陣頭，因護庄團練而來，後參加羅漢門迎佛祖而成為名陣。

團員都是自動自發參與練陣，自行畫臉譜，陣勢信守傳統樣貌，腳踏正統三36方位大八卦陣、手持黃旗黑面獅，是中埔宋江陣的特色，一黑一黃，堪稱罕見。

台灣連續十年以上、歷年來積極參與的宮廟，每次從問道堂開始進場，不同文陣，今年中華傳統宗教總會力推神轎、陣頭，大陣仗的台灣宮廟包括北港朝天宮、新港奉天宮、高雄東照山關帝廟、南投慈善宮、五甲龍成宮、飛鳳寺、蔦松三老爺宮、南投龍善宮、麥寮拱範宮、林園清水巖清水寺齊聚一堂。

台灣各宮廟也呈現文化藝術的展演，今年在菩提廣場邀明華園歌仔戲團演出「觀音傳佛悟伽藍」，讓宮廟信徒感受戲棚下的溫馨與神明聯誼會的熱鬧氛圍。