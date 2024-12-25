高雄A1交通事故下降 陳其邁：全面改善高齡者交通困境

高雄市長陳其邁近日主持高市府今年第12次道安會報，會議聚焦高齡者、行人安全與捷運施工交維，他表示11月份A1交通事故死亡人數較去年同期減少，但要持續做高齡者交通安全宣導，捷運黃線及岡山路竹延伸線工程將施工，務必落實交維計畫，交通局和警察局也將隨時監控車流，確保施工影響降至最低。

交通局表示，高齡者交通事故是當前首要課題，因其在交通法規理解及生理機能方面逐漸衰退，導致更高的事故風險。市府將整合民政局、社會局、新聞局等單位，強化高齡者交通安全宣導，並推出淺顯易懂的教材，鼓勵長輩善用大眾運輸。工務局及公路局同時也將全面改善道路環境，打造友善的高齡者行走空間。

針對近期左轉車未禮讓行人導致死亡事故，陳其邁表示，每位市民都有權利安全行走於城市街道。市府將持續推動「停讓文化」，並強化步行環境改善、宣導與違規取締措施，確保行人安全，另外農曆新年即將來臨，市府呼籲市民重視酒駕與路口停讓觀念。警察局將加強取締酒駕及大型車超載等違規行為，確保市民平安過年。

公共工程部分，捷運黃線及岡山路竹延伸線工程即將進入施工階段，市府強調交通維持的重要性，要求捷運局全面落實交維計畫，並設置清晰的替代路線指引與工區標示牌。交通局和警察局也將隨時監控車流，確保施工影響降至最低。