屏東潮州辦元旦健走 鎮內福安宮擲筊有機會獲1萬6800元獎金
2025年將至，許多地方都舉辦跨年晚會，屏東縣潮州鎮除了跨年晚會外，隔天元旦也舉辦健走活動，帶民眾健康迎接新的一年。今年鎮公所與潮州福安宮合作推出擲筊活動，參加的民眾有機會得到1萬6800元獎金，為自己新的一年加菜。
潮州鎮公所將於31日下午16時30分，在潮州鎮華興路舉辦「2025埊龍福聚潮－潮州跨年晚會」；接著又在隔天早上元旦6時30分，在潮州國小舉辦元旦千人健走活動，透過千人健走迎接新年。
公所秘書王建元說，今年已經是第6年舉辦健走活動，健走路線包括直排輪溜冰場、綠色隧道等潮州知名景點，民眾可以用自己最輕鬆的方式，邊走邊欣賞風景，不但可以讓鎮民認識自己的家鄉，也能讓更多人看到近年來潮州的發展與建設。
參加健走的民眾，可獲得特製鑰匙圈、運動毛巾及市集兌換劵等。鎮公所今年也攜手潮州福安宮推擲筊活動，參加的民眾都可試手氣，最高獎金1萬6800元。公所提醒，報名活動到今日為止，有興趣民眾要盡快報名。
鎮民劉小姐說，本身就有晨運的習慣，很喜歡公所舉辦的元旦健走活動，每年都會來參加，覺得在新的一年能與這麼多人一起運動迎接新年，更熱鬧也很有意義。
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