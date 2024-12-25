快訊

一名少女工讀生之死 麥當勞難道不欠家屬一個道歉？

婚變頻傳！野生吳奇隆低調搭車 「1細節」洩婚姻現況

台灣今年首例萊姆病！傳染途徑、症狀、預防方法一次掌握

屏東潮州辦元旦健走 鎮內福安宮擲筊有機會獲1萬6800元獎金

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣潮州鎮2025年元旦將舉辦健走活動，有鑰匙圈、運動毛巾及市集兌換劵等禮品。記者潘奕言／攝影
屏東縣潮州鎮2025年元旦將舉辦健走活動，有鑰匙圈、運動毛巾及市集兌換劵等禮品。記者潘奕言／攝影

2025年將至，許多地方都舉辦跨年晚會，屏東縣潮州鎮除了跨年晚會外，隔天元旦也舉辦健走活動，帶民眾健康迎接新的一年。今年鎮公所與潮州福安宮合作推出擲筊活動，參加的民眾有機會得到1萬6800元獎金，為自己新的一年加菜。

潮州鎮公所將於31日下午16時30分，在潮州鎮華興路舉辦「2025埊龍福聚潮－潮州跨年晚會」；接著又在隔天早上元旦6時30分，在潮州國小舉辦元旦千人健走活動，透過千人健走迎接新年。

公所秘書王建元說，今年已經是第6年舉辦健走活動，健走路線包括直排輪溜冰場、綠色隧道等潮州知名景點，民眾可以用自己最輕鬆的方式，邊走邊欣賞風景，不但可以讓鎮民認識自己的家鄉，也能讓更多人看到近年來潮州的發展與建設。

參加健走的民眾，可獲得特製鑰匙圈、運動毛巾及市集兌換劵等。鎮公所今年也攜手潮州福安宮推擲筊活動，參加的民眾都可試手氣，最高獎金1萬6800元。公所提醒，報名活動到今日為止，有興趣民眾要盡快報名。

鎮民劉小姐說，本身就有晨運的習慣，很喜歡公所舉辦的元旦健走活動，每年都會來參加，覺得在新的一年能與這麼多人一起運動迎接新年，更熱鬧也很有意義。

屏東縣潮州鎮2025年元旦將舉辦健走活動，帶民眾健康迎接新的一年。圖為2024年元旦健走。圖／潮州鎮公所提供
屏東縣潮州鎮2025年元旦將舉辦健走活動，帶民眾健康迎接新的一年。圖為2024年元旦健走。圖／潮州鎮公所提供
屏東縣潮州鎮2025年元旦將舉辦健走活動，有鑰匙圈、運動毛巾及市集兌換劵等禮品。記者潘奕言／攝影
屏東縣潮州鎮2025年元旦將舉辦健走活動，有鑰匙圈、運動毛巾及市集兌換劵等禮品。記者潘奕言／攝影
屏東縣潮州鎮2025年元旦將舉辦健走活動，帶民眾健康迎接新的一年。圖為2024年元旦健走。圖／潮州鎮公所提供
屏東縣潮州鎮2025年元旦將舉辦健走活動，帶民眾健康迎接新的一年。圖為2024年元旦健走。圖／潮州鎮公所提供
屏東縣潮州鎮2025年元旦將舉辦健走活動，帶民眾健康迎接新的一年。圖為2024年元旦健走。圖／潮州鎮公所提供
屏東縣潮州鎮2025年元旦將舉辦健走活動，帶民眾健康迎接新的一年。圖為2024年元旦健走。圖／潮州鎮公所提供

健走 元旦 跨年晚會

延伸閱讀

影／財劃法修法後 周春米憂心影響屏東重大交通建設

屏東2社區環保綠生活 獲環境部低碳永續競賽肯定

大新竹跨年晚會4階段交管 24日中午起封閉縣政六路

潮州春節市集爆棚 一般區攤位2025年1月登記抽籤

相關新聞

屏東潮州辦元旦健走 鎮內福安宮擲筊有機會獲1萬6800元獎金

2025年將至，許多地方都舉辦跨年晚會，屏東縣潮州鎮除了跨年晚會外，隔天元旦也舉辦健走活動，帶民眾健康迎接新的一年。今年...

影／財劃法修法後 周春米憂心影響屏東重大交通建設

財劃法修法後，屏東縣長周春米今憂心的說，現在是屏東重大交通建設關鍵時刻，擔心影響後續重大交通工程，這絕對不是一個縣或一個...

高雄A1交通事故下降 陳其邁：全面改善高齡者交通困境

高雄市長陳其邁近日主持高市府今年第12次道安會報，會議聚焦高齡者、行人安全與捷運施工交維，他表示11月份A1交通事故死亡...

漂洋過海找到家！台灣1年完成200件非血緣收出養 今年國外搶著要

衛福部社家署統計，去年完成202件未成年兒少非血緣收出養，國內102件、國外100件，今年1至6月已有112件，國外66...

高市果樹機械團接案 清農園20公頃

果園枝條修剪後，廢棄枝條要運送到集中區堆放，焚燒時有空汙受罰風險，讓農民頭疼。高市農業局成立「果樹機械團」，付費方式提供...

高雄輕軌下車提醒鈕 民代籲普設

不同於中、高運量捷運，高雄輕軌車門需民眾按鈕才會開啟，按鈕僅設置在車門處，造成不便，捷運局日前在第2、4節車內輪椅無障礙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。