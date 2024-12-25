屏東潮州辦元旦健走 鎮內福安宮擲筊有機會獲1萬6800元獎金

2025年將至，許多地方都舉辦跨年晚會，屏東縣潮州鎮除了跨年晚會外，隔天元旦也舉辦健走活動，帶民眾健康迎接新的一年。今年鎮公所與潮州福安宮合作推出擲筊活動，參加的民眾有機會得到1萬6800元獎金，為自己新的一年加菜。

潮州鎮公所將於31日下午16時30分，在潮州鎮華興路舉辦「2025埊龍福聚潮－潮州跨年晚會」；接著又在隔天早上元旦6時30分，在潮州國小舉辦元旦千人健走活動，透過千人健走迎接新年。

公所秘書王建元說，今年已經是第6年舉辦健走活動，健走路線包括直排輪溜冰場、綠色隧道等潮州知名景點，民眾可以用自己最輕鬆的方式，邊走邊欣賞風景，不但可以讓鎮民認識自己的家鄉，也能讓更多人看到近年來潮州的發展與建設。

參加健走的民眾，可獲得特製鑰匙圈、運動毛巾及市集兌換劵等。鎮公所今年也攜手潮州福安宮推擲筊活動，參加的民眾都可試手氣，最高獎金1萬6800元。公所提醒，報名活動到今日為止，有興趣民眾要盡快報名。