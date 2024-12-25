影／財劃法修法後 周春米憂心影響屏東重大交通建設

財劃法修法後，屏東縣長周春米今憂心的說，現在是屏東重大交通建設關鍵時刻，擔心影響後續重大交通工程，這絕對不是一個縣或一個市本身財政能力可以負擔的。財劃法攸關整個財政資源，過程中卻沒有實質討論。

周春米今舉行執政兩周年記者會，會後聯訪時，對於財劃法修正對屏東縣的影響，周春米說，屏東重大交通建設已在關鍵時刻，高屏二快通過環評、高鐵南延屏東路線年底前會確定。屏南快速道路通過可行性評估，環評與綜合規畫，相關重大交通建設都在起步當中。

周春米說，這次財劃法修正，非常憂心會影響後續重大交通工程，這些重大交通工程，絕對不是一個縣或一個市，自己本身財政能力可以負擔。

周春米說，不僅是國會運作沒有民主實質，空有舉手多數，沒有實質討論，過程中怎麼修、影響縣市，每個縣市條件等，都沒有做任何討論，因為法案剛過，相關細節待行政院補充，但很讓人憂心。

周春米說，財政資源分配攸關每個縣市，以屏東來說，114年度預算已通過了，居然沒有任何討論，讓任何縣市長知道將來會影響到哪裡，這是最憂心的，後續中央怎麼把財劃法修正通過，3000多億元如何分配，後續在行政院，屏東縣會充分表達意見。

周春米說，照顧長輩、教育與長照，這些基本全人照顧不能少，城市進步更不能慢。相關程序，還是希望藍白好好考慮，「這不是玩笑事情」，3000多億不是在那邊舉手，筆一揮，就能決定，會影響很大。

周春米也在臉書發文說，財劃法修法明顯重北輕南、以人口及都會區做為分配重點，造成屏東縣實際來自中央的挹注減少，未來大型建設求助無門，這不是一年、二年，而是永久，南北城鄉的差距勢必愈來愈大，心怎麼會不痛、怎麼會不著急。

周春米說，屏東關鍵時刻正在起步，中央協助的重大交通建設、社會福利以及公共基礎建設如：自來水、汙水下水道等，原本已全速推進，現在可能停擺，反觀已建設完備都會區，卻還有更多財源可用，「公平正義何在？可惡至極，讓人心痛！」