漂洋過海找到家！台灣1年完成200件非血緣收出養 今年國外搶著要

衛福部社家署統計，去年完成202件未成年兒少非血緣收出養，國內102件、國外100件，今年1至6月已有112件，國外66件高於國內46件。在國內超過3歲以上要被收養難度高，若原生父母有毒品、身心議題等背景，都會加劇國內出養難度，媒合國外收養人成為重要途徑。

國內有8家收出養機構，其中財團法人天主教福利會執行收出養任務40年，收出養服務中心主任楊淑宜分析，國內收養人傾向收養3歲以下孩子，若孩子本身有健康問題或原生父母有特殊背景，將增加在國內出養難度，例如毒寶寶在國內出養困難，癥結在於收養人對孩子健康有顧慮是主因。

楊指出，近年因個案複雜度增加、機構人力、各國家收出養政策改變等，收出養作業程序拉長，即便挑戰增加，為需要找家的孩子媒合一個適合的成長環境，仍是重要使命。

楊淑宜說，基於認同、文化等因素，希望以國內出養優於國外出養，對特殊孩子來說，一旦國內接受度低，出養到國外成為重要契機。天主教福利會統計出養到國外案例中，以美國占最多，其次是荷蘭、瑞典，也努力維護手足共同收養原則，曾完成3兄妹、4兄妹一起出養到美國同一家庭的超級任務。

「不少養父母支持孩子回台灣尋根，胸襟讓人感動！」楊淑宜提到，身分告知是孩子的權利，曾有一名未滿1歲便出養到荷蘭的毒寶寶，青少年階段在養父母陪伴下來台尋親，社工居間安排下到監獄辦理會客，終於見到和她長得有幾分相似的媽媽，母女倆透過社工翻譯交談，母親相當感動，認為當初出養孩子的選擇是正確的，孩子也理解媽媽當時有困難，不得不將她出養的決定。除了那次會客，這個孩子成年後又多次來台灣，她認為「回到台灣很有歸屬感！」

楊淑宜指出，許多被送出養的孩子，常覺得自身處境像「香蕉」，黃種人膚色下，內在是受白人文化洗禮，在國外可能被當成「外來的人」，回到台灣已不會說中文，和原生家庭生活習慣也不同了，「根的失落」是內心深處很難迴避的衝擊。

楊淑宜分析，國外對毒寶寶等特殊孩子接受度較高，很重要因素是文化，且毒寶寶戒斷症狀及健康風險其實沒想像中那麼大，國外收養者願敞開心胸接納，甚至連手足一起收養，讓他們成長過程更有伴。

「那臍帶相連的親暱感，不會消失！」楊淑宜說，許多原生父母迫不得已將孩子送養，做為媽媽的本質、母性其實都在，很多人會掛心「孩子有沒有過得好」，許多孩子也能理解媽媽是把她託付給「可以提供更好照顧的對象」，理解媽媽當時已經盡力。

如何提升3歲以上、原生家庭背景較特殊孩子在國內出養接受度，楊淑宜主張，要從文化、資源兩大方向努力，文化指的是設法提高國內收養風氣，公部門要一起協力並提供資源，政府可扮演重要力量，和民間相輔相成。