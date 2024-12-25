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農曆新年將至 高市將加強取締酒駕等違規

中央社／ 高雄25日電

農曆新年將至，高雄市政府昨天召開道安會報，呼籲市民重視酒駕與路口停讓觀念，此外，警察局將加強取締酒駕及大型車超載等違規行為，確保市民平安過年。

高雄市長陳其邁昨天主持民國113年第12次道安會報，市府交通局、警察局及相關單位齊聚檢視高雄市交通安全現況，並針對明年工作計畫進行討論。

針對高齡者交通事故，陳其邁指出，市府將強化高齡者交通安全宣導，並推出淺顯易懂的教材，鼓勵長輩善用大眾運輸。同時，也將全面改善道路環境，打造友善的高齡者行走空間。

此外，針對近期左轉車未禮讓行人導致死亡事故，陳其邁表示，每位市民都有權利安全行走於城市街道，市府將持續推動「停讓文化」，並強化步行環境改善、宣導與違規取締措施，確保行人安全。

高雄捷運黃線及岡山路竹延伸線工程即將進入施工階段，陳其邁也要求捷運局全面落實交維計畫，並設置清晰的替代路線指引與工區標示牌。交通局和警察局也將隨時監控車流，確保施工影響降至最低。

農曆新年將至，市府也呼籲市民重視酒駕與路口停讓觀念，警察局將加強取締酒駕及大型車超載等違規行為。市府表示，交通安全需要市府及市民共同努力，盼透過多方合作，讓市民都能安心生活。

警察 酒駕 陳其邁

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