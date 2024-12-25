高鐵南延高雄方案 陳其邁：滿足3項原則就支持

高雄成功推動演唱會經濟，完善交通扮演關鍵角色，市長陳其邁表示，持續加速推動多個公路路網及軌道建設，同時指名高鐵南延若符合3原則就會支持高雄方案，「這些都考驗市長決心。」

英國搖滾樂團Coldplay及樂團五月天等國內外大咖輪番港都開唱，延伸帶動旅宿餐飲等觀光產值增長。高雄今年上半年住宿及餐飲業銷售額達新台幣489億元，創下歷史新高，其中住宿部分在今年上半年與2020年同期相較增加52億元、漲幅超過127%，成長率六都第1。

陳其邁接受中央通訊社專訪表示，天團演出會提出相對應需求，如高雄世運主場館為綠建築認證體育館，獲響應「音樂產業氣候公約」與COP26呼籲的Coldplay青睞；安全方面在場館每個出入口設安檢、逃生動線符合最高安全標準，並與相關維安單位不斷調整與演練，防止踩踏甚至恐攻等狀況，且場館周遭設施與機關也能即時應變，「高雄在安全上有絕對優勢。」

他說，天團也在意粉絲是否受到好的照顧，不僅配合粉絲屬性調整男女廁所比例，還規劃周邊餐飲住宿並搭配各項活動，讓粉絲來高雄享受舒適假期；另外結合智慧交通系統制定全方位交通疏導計畫，在各方面打造良好體驗，提升天團選擇高雄演出意願。

陳其邁舉例，4月有歌后張惠妹、樂團五月天及大港開唱等在同一天演出，預估當天同時間需疏運共10萬名歌迷「這是嚴峻的考驗」，當時透過各式交通調度與調節，利用多樣運輸配套在2小時內疏散完畢，他自信地說，「很少聽到有人抱怨疏散，這是一個很大的挑戰。」

高雄市逐步完善的交通規劃在推動演唱會經濟中扮演關鍵角色，但陳其邁坦言，在擔任市長前輕軌做到一半就停擺，美術館和大順路形成缺口，上任後積極與地方溝通尋求新的解決方案後動工，輕軌成圓已1年多，獲民眾好評。

他說，輕軌在台灣其他城市較少見，過去常被民眾批評是「蚊子車廂」，如今沿線經過很多學校、醫院與百貨公司，這些都是「綠色運具」需求人口，「現在班班客滿，還再增購19列車廂滿足民眾需求」，輕軌逐漸成為市民生活一部分。

另在捷運系統方面，高雄目前在建工程有紅線延伸及黃線，屆時完工通車後捷運路網將有114車站、112公里規模。陳其邁指出，從國外城市經驗來看，捷運是無可取代、最便捷與環保的交通工具，既有紅、橘線搭乘人數快速增加，若未來台積電設廠後，捷運將成為北高雄科技園區重要交通運具。

陳其邁表示，捷運與輕軌站場周邊開發會以大眾運輸導向型發展（TOD）推動，採聯合開發方式配合民間投資，並在任內成立「高雄市軌道建設財務小組」等機制，用自有財源支應捷運建設。另外，在公路路網部分則有國道7號、新台17線、翠華路拓寬等將陸續動工，「這些都考驗市長決心。」

對於高鐵南延屏東，交通部傾向採高雄方案部分，陳其邁指出，若滿足「技術可行」、「衝擊最小」、「有利高雄城市長遠規劃」等3項原則，就會支持高雄方案。

陳其邁說，台北市火車站底下路網連結非常順暢，每天有數十萬人在底下活動，但當時高雄車站沒有類似地下街等規劃，「既然要做高鐵，不要想到什麼做什麼」，希望包含地下連通道、周遭土地開發等，要配合高雄大都更計畫，避免因土地閒置而產生城市發展瓶頸，提升高雄車站周遭整體城市發展，「交通部正依高雄市府一些建議調整高雄方案相關配套措施。」