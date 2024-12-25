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金門陽明湖田野大面積燃燒 無人機助救災

中央社／ 金門25日電

金門金湖鎮陽明湖附近田野昨天晚間發生大面積火警，金門縣消防局出動9輛消防車、1台空拍機及警義消40人次搶救，歷時3.5小時熄滅火勢，現場無人員傷亡。

金門縣消防局今天表示，昨天下午5時23分接獲民眾報案，指陽明湖附近有大面積田野燃燒，指揮中心立刻派遣消防車組到場搶救，總計出動9輛消防車、7台重機具、1台空拍機及警義消40人次搶救。

消防局表示，金湖及金沙車組抵達後，因初期已受燒面積逾3000平方公尺，時值冬季天乾物燥，加上強勁東北季風加速火勢延燒，隨即增派金城、金寧各式消防車及開口契約重機具到場支援。

消防局表示，因陽明湖周遭聯外道路狹小，水源供應不易，警義消最終以人力布署逾50條水帶連結黃海路消防栓，始確保水源供應不虞匱乏，在強力水線攻擊及林務所重機具配合下，最終成功熄滅約500平方公尺深層式燃燒，並在空拍機協助下抓出飛散零星火點，有效避免火勢蔓延擴大，總計受燒田野面積約3000平方公尺。

消防局第2大隊大隊長董紀瑋表示，使用火源不論大小都務必做到「人離火熄」，以避免人員、財物損失及珍貴林木受燒毀損。也呼籲民眾發現災害發生時，在確保自身安全下，務必儘速撥打119爭取黃金救援時間，將損失降到最低。

空拍機 重機 金門

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