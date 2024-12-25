高雄輕軌下車提醒鈕 民代籲普設

不同於中、高運量捷運，高雄輕軌車門需民眾按鈕才會開啟，按鈕僅設置在車門處，造成不便，捷運局日前在第2、4節車內輪椅無障礙區增設「下車提醒鈕」，提醒司機延後關門，但仍有許多長者常來不及走到門口，認為其他車廂也應設置。

高市捷運局表示，已評估增設有線、無線的旅客服務鈕。

新北淡海、安坑輕軌同樣要按鈕開門，訴求節能環保。新北捷運局表示，兩路線列車第2、4節車廂設有輪椅無障礙區及博愛座，離門較近，且列車停靠車站後，車門會開啟30秒，足夠長者及行動不便旅客上下車，不會設置下車提醒按鈕。

高雄輕軌列車由5節車廂組成，雖每站皆停靠，但到站後，車門不會自動開啟，乘客需按壓車門按鈕才能開門上下車，車門平均開啟25秒。車門同時設有障礙偵測裝置，若夾到物體或無法關閉時，車輛就無法開動，確保乘客安全，輪椅族在下車時可按壓輪椅區的「下車提醒按鈕」，司機員會收到訊號並留意，之後輪椅族再按下車門按鈕下車。

目前高雄輕軌的下車提醒按鈕僅設置在第2、4節車廂內的輪椅無障礙區，許多長者、攜帶幼童的父母因為行動比較緩慢，一般民眾在擁擠車廂內，也常無法及時下車。

市議員陳慧文說，「年長者從車廂遠處到車門需耗時45秒至1分鐘」，司機員若未主動發現，長者常常遭遺忘無法順利下車。

一名80歲老翁說，平時拄拐杖坐在座位區，下車時常因步伐慢，都要靠他人幫忙提醒司機延後關門，否則來不及走到門口。

陳慧文表示，下車提醒按鈕應廣設各車廂，而非僅針對無障礙區域，目前礙於車廂線路配置，無法全面裝設按鈕，她建議採「無線按鈕」設計。

高市捷運局長吳嘉昌表示，輕軌司機員會主動檢視車廂下車情形，考量下車提醒按鈕通電需求，線路安排由原廠設計，會督促廠商盡快改善。市府計畫增購14輛輕軌列車，皆會增設下車提醒按鈕。

捷運局回應，為營造高齡友善乘車空間，市府已經評估增設有線或無線的旅客服務鈕，協助有需要的高齡旅客。