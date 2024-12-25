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高市果樹機械團接案 清農園20公頃

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高市農業局輔導高雄市行農生產合作社購置農機具，協助農友粉碎果園廢棄枝條及其他機械代耕服務。記者王勇超／翻攝
高市農業局輔導高雄市行農生產合作社購置農機具，協助農友粉碎果園廢棄枝條及其他機械代耕服務。記者王勇超／翻攝

果園枝條修剪後，廢棄枝條要運送到集中區堆放，焚燒時有空汙受罰風險，讓農民頭疼。高市農業局成立「果樹機械團」，付費方式提供農友粉碎果園廢棄枝條等服務，今年9月機械到位後已協助27案場清理20公頃園地。農民說，種植時最棘手的問題終於有辦法解決。

盧姓農民說，燕巢、大社地區有許多農民種竹子，竹園會產生老竹，1年約剷除園區三分之一的竹子，多半就地堆置，有些竹園幾乎堆滿乾竹子，讓農民很困擾，果樹機械團成立後，可請代耕人員操作機具處理廢棄老竹，粉碎後可覆蓋在空地上防止雜草生長。

農業局表示，大型碎枝機可處理最大直徑約25公分枝幹，細碎枝條由曳引機附掛錘刀盤粉碎。運用機械就地粉碎可減少拖運人力及時間，具高效率與省力，1小時可完成約1.5分地碎枝工作。

農業局指出，以2分地果園除草，果園除草車可將原本使用人工需3至4小時的工作縮短為1小時，如以自購機械與使用代耕比較，車價、油資及養護等成本，足以委託機械團以每年割草8次頻率服務7年。

農業局表示，今年9月果樹機械團到位後，輔導辦理觀摩示範區共8公頃，加上委託案，目前已承接27案場，平均每個案場約3分地，收費1.5萬元。

農民

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