2024世界神明聯誼會 七大宗教齊聚佛光山

2024年世界神明聯誼會將於25日熱鬧登場，七大宗教天主教、佛教、道教、伊斯蘭教、日本神道教、印度教、美國傳統宗教、1700名代表，今天齊聚佛光山佛陀紀念館五觀堂相見歡，共同為世界祈和平。

中華傳統宗教總會總會長暨佛光山住持心保和尚表示，看到大家臉上充滿了榮耀與自信，因為宗教融和替世界帶來了對和平的嚮往，眾多不同宗教能夠會面亦非常殊勝之事，期許多交流互動向全世界展現宗教和諧的力量。

此次巴西羅馬天主教和解之家主席暨聖保羅大教堂首席法政師Jose Bizon神父，致贈耶穌好牧人像，心保和尚回贈觀音像，並以星雲大師的新春賀辭「向前有路‧光明在望」致贈各代表。

包括巴西聖保羅哥其亞市觀光局長Nelson Batista Broering、菲律賓宿霧聖嬰團長Joer Gallur、菲律賓武裝部隊歷史文化遺產大使Dr. Flordeliza T Villaseñor、台北清真大寺董事長鄭泰祥、日本千葉東神社神主柴田良一、日本沖繩縣石垣市石垣宮主委東鄉清龍。

另有印度教完美真理修道院創辦人帕爾瓦西‧鮑爾上師、馬來西亞柔佛馬西玄天上帝古廟主席黃沺壽、怡保斗母宮九皇爺廟主席陳孟利、巴里文打新興港籃啅公古廟理事黃志遠、澳門大三巴哪吒廟值理會會長葉達、廣東潮州青龍古廟主席謝松青。各代表也回贈紀念品，聖嬰像、雷神與風神、印度教的大象與百納經編織圍巾、牡丹畫等。

鄭泰祥表示，此次偕同清真大寺30名來自台灣、印尼、索馬利亞、巴基斯坦的穆斯林朋友前來。大家都是台灣社會的一員，很高興可以在世界神明聯誼會上和其他宗教交流。