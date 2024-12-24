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2024世界神明聯誼會 七大宗教齊聚佛光山

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
七大宗教代表齊聚佛光山，心保和尚（左）回贈觀音像給巴西羅馬天主教和解之家主席暨聖保羅大教堂首席法政師Jose Bizon神父（右）。記者郭韋綺／翻攝
七大宗教代表齊聚佛光山，心保和尚（左）回贈觀音像給巴西羅馬天主教和解之家主席暨聖保羅大教堂首席法政師Jose Bizon神父（右）。記者郭韋綺／翻攝

2024年世界神明聯誼會將於25日熱鬧登場，七大宗教天主教、佛教、道教、伊斯蘭教、日本神道教、印度教、美國傳統宗教、1700名代表，今天齊聚佛光山佛陀紀念館五觀堂相見歡，共同為世界祈和平。

中華傳統宗教總會總會長暨佛光山住持心保和尚表示，看到大家臉上充滿了榮耀與自信，因為宗教融和替世界帶來了對和平的嚮往，眾多不同宗教能夠會面亦非常殊勝之事，期許多交流互動向全世界展現宗教和諧的力量。

此次巴西羅馬天主教和解之家主席暨聖保羅大教堂首席法政師Jose Bizon神父，致贈耶穌好牧人像，心保和尚回贈觀音像，並以星雲大師的新春賀辭「向前有路‧光明在望」致贈各代表。

包括巴西聖保羅哥其亞市觀光局長Nelson Batista Broering、菲律賓宿霧聖嬰團長Joer Gallur、菲律賓武裝部隊歷史文化遺產大使Dr. Flordeliza T Villaseñor、台北清真大寺董事長鄭泰祥、日本千葉東神社神主柴田良一、日本沖繩縣石垣市石垣宮主委東鄉清龍。

另有印度教完美真理修道院創辦人帕爾瓦西‧鮑爾上師、馬來西亞柔佛馬西玄天上帝古廟主席黃沺壽、怡保斗母宮九皇爺廟主席陳孟利、巴里文打新興港籃啅公古廟理事黃志遠、澳門大三巴哪吒廟值理會會長葉達、廣東潮州青龍古廟主席謝松青。各代表也回贈紀念品，聖嬰像、雷神與風神、印度教的大象與百納經編織圍巾、牡丹畫等。

鄭泰祥表示，此次偕同清真大寺30名來自台灣、印尼、索馬利亞、巴基斯坦的穆斯林朋友前來。大家都是台灣社會的一員，很高興可以在世界神明聯誼會上和其他宗教交流。

各宗教代表陸續安奉神尊，佛光山副住持慧倫法師主法。有羅馬天主教和解之家好牧人耶穌像、聖保羅州哥其亞市主教堂無染聖母瑪麗亞、菲律賓宿霧聖嬰團聖嬰和聖母瑪利亞，印度完美真理修道院黑天神和拉妲神、巴里文打新興港籃啅公古廟籃啅公、澳門大三巴哪吒廟值理會哪吒太子、千葉東神社大山津見神、日本沖繩縣石垣市石垣宮觀音菩薩等。

心保和尚（左）、巴西羅馬天主教和解之家主席暨聖保羅大教堂首席法政師Jose Bizon神父（右）雙方贈禮，心保和尚雙手上是耶穌像，Jose Bizon神父則接過觀音像。記者郭韋綺／翻攝
心保和尚（左）、巴西羅馬天主教和解之家主席暨聖保羅大教堂首席法政師Jose Bizon神父（右）雙方贈禮，心保和尚雙手上是耶穌像，Jose Bizon神父則接過觀音像。記者郭韋綺／翻攝
2024年世界神明聯誼會將於25日熱鬧登場，廣邀全球各大宗教共襄盛舉，締造七大宗教天主教、佛教、道教、伊斯蘭教、日本神道教、印度教、美國傳統宗教、1700名代表齊聚的盛況。記者郭韋綺／翻攝
2024年世界神明聯誼會將於25日熱鬧登場，廣邀全球各大宗教共襄盛舉，締造七大宗教天主教、佛教、道教、伊斯蘭教、日本神道教、印度教、美國傳統宗教、1700名代表齊聚的盛況。記者郭韋綺／翻攝

佛光山佛陀紀念館 印度教 羅馬

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