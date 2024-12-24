跟上淨零碳排風潮 高雄仁武國小附幼打造環保耶誕節

全球颳起淨零風潮，高雄市仁武國小附幼今年耶誕節把回收紙箱巧手布置，組合出一棵名為「愛買」耶誕樹，樹上燈飾也以太陽能發電，環保又有創意，也為地球減少碳排盡心力。

仁武附幼以實行環保方案聞名，將環保行動融入幼兒日常，如以環保棉布袋為幼兒書包、孩子每天帶手帕、回收飲水機的中水讓小農夫來種菜、自種蔬果製作點心，每個月20（諧音EARTH）日以太陽能餐車製作幼兒餐點，讓幼兒了解減碳，落實綠生活。

耶誕節到來，仁武附幼師生為了不濫買禮物增加碳排，與家長會合作提供「愛買」使用率又低的商品，放在耶誕樹上因而取名「愛買耶誕樹」，紙箱組合樹體正好成為商品展示台。

數百件因愛買而不用的物品上架後，讓大家驚嘆原來生活中有這麼多小廢品；家長會長劉柱均說，以前聖誕節為了交換禮物買不實用物品，無形之下也增加碳排，環保耶誕樹活動非常有意義，為愛地球添增一分力量。

家長蔡庭蓁說，家裡居然可以找出這麼多買了卻不用的商品，以前看到東西就想買，經過這活動後要學習控制購物衝動。