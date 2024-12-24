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歲末年終金添運！ 金酒抽「祥龍藏金」金箔高粱酒

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金酒董事長吳昆璋（左）、金門縣府參議呂清福（右）。記者蔡家蓁／攝影
金酒董事長吳昆璋（左）、金門縣府參議呂清福（右）。記者蔡家蓁／攝影

歲末年終到來，金門酒廠公司推56度「祥龍藏金」金門高粱酒回饋金門居民，裝盛嚴選窖藏三年優質酒基，添加金箔點綴，將從符合抽籤資格的金門縣民中抽出，目前中籤名單已公布，民眾已可上網查詢。

金酒公司說明，「1L-56度 祥龍藏金 金門高粱酒」玻璃瓶身晶瑩剔透，祥龍浮雕若隱若現，酒液淨澈純粹，金箔鑠鑠翻騰，象徵「龍運輝煌，富貴自來」的祝福意涵，瓶身與外盒設計皆耀眼炫目，品名以燙金書法字大器呈現「祥龍藏金」四字，氣宇軒昂，尊貴至極；酒體嚴選窖藏各式優質陳年酒基，以酒勾酒的獨特勾調技藝，窖藏三年淬煉而成，口感細緻溫醇、陳香優雅柔和。

金酒公司表示，金門高粱酒名揚四海，深受廣大消費者喜愛，此次推出「祥龍藏金」，不僅希望榮耀與共，藏富於民，為金門招財開運，更進一步挹注地方財政及增進地區發展，人民添福，財庫興旺。

同時也特別擬定「1L-56度 祥龍藏金 金門高粱酒 金門地區限量專案銷售計畫」，今下午2時在縣長及縣府長官、媒體記者、律師及資訊專家學者見證下，透過公開電腦亂數抽籤方式，從2024年11月11日起設籍金門縣滿18歲之縣民中抽選出1萬5000名幸運兒，取得購買「祥龍藏金」2盒之資格，讓幸運縣民獨享金燦龍運，幸福感加倍。

金酒公司指出，中籤名單已公布，民眾可於金酒公司網站查看所屬戶籍各村里中籤名單總表，或透過手機查詢是否具有中籤價購資格。價購期間為2025年1月6日至23日，每日上午8時30分至中午12時、下午1時30分至下午5時，於金酒公司福利大樓三樓辦理價購；補價購期間為2025年2月7日至11日，未能於價購時間內購買者，視同放棄價購資格。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

歲末年終到來，金門酒廠公司推56度「祥龍藏金」金門高粱酒回饋金門居民。記者蔡家蓁／攝影
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歲末年終到來，金門酒廠公司推56度「祥龍藏金」金門高粱酒回饋金門居民。記者蔡家蓁／攝影
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